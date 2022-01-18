莫德納：COVID-19流感混合追加劑2023年底推出

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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）美國藥廠莫德納（Moderna）今天表示，將致力在2023年底推出結合COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）的追加劑疫苗，希望這款三合一疫苗能鼓勵民眾每年接種。

法新社報導，結合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感與呼吸道融合病毒的單一劑型疫苗可望在2024年之前上市。呼吸道融合病毒是一種常見病毒，會讓人感冒，但嬰兒與年長者感染後病況會更加嚴重。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在世界經濟論壇（World Economic Forum）虛擬圓桌會議上說：「最佳情況是在2023年秋季（推出）。」

他說：「我想不會在每個國家推出，但我們認為明年可能會在一些國家上市。」

「我們的目標是研發每年只打一劑的追加劑，如果民眾不想要每年冬天都打2到3劑疫苗，只想打一劑，這樣就不會有是否符合規定的問題。」

班塞爾說，呼吸道融合病毒研發計畫已進入第3階段試驗，也就是人體試驗的最後階段；流感部分將在今年第2季進入第3階段試驗。

莫德納的實驗性流感疫苗針對的是4大病毒株，與COVID-19疫苗一樣，都是用mRNA（傳訊核醣核酸）技術製成。

班塞爾表示，莫德納的COVID-19疫苗是依據原始病毒株研發而成，但莫德納將在數週內完成針對Omicron變異株的疫苗研發，之後將進入試驗。

他說：「我們希望到了3月能有資料可與監管機關分享，以思考下一步行動。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110118