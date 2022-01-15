BNT疫苗大賣 貢獻德國經濟成長近1/5

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

德國生技公司BioNTech主導研發的BNT/輝瑞疫苗大賣，去年對德國經濟成長的貢獻度近1/5。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林14日專電）德國生技公司BioNTech主導研發的BNT/輝瑞疫苗在全球大賣，去年對德國經濟成長的貢獻度近1/5，創下單一德國企業的紀錄。

德國聯邦統計局（Destatis）今天表示，去年國內生產毛額成長率初估值為2.7%。基爾世界經濟研究所（IfW）專家楊森（Nils Jannsen）估計，計入權利金收入後，其中BioNTech的貢獻度約0.5%、比重近1/5。

德國總體經濟與景氣研究所（IMK）所長杜立安（Sebastian Dullien）也指出，去年德國經濟出現顯著的BioNTech效應，如果沒有BioNTech只成長2.2%，「我不記得有任何一家德國企業，曾經對經濟成長有這麼大的貢獻」。

BioNTech是一家位於法蘭克福近郊梅因斯（Mainz）的生技公司，專精信使核糖核酸（mRNA）的新技術。

BioNTech與美國輝瑞（Pfizer）藥廠合作，不到一年就完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的研發和臨床實驗，2020年底獲批准上市，成為西方國家最早上市的COVID-19疫苗。這也是BioNTech 2008年創業以來的第一個商品。

這款名為BNT/輝瑞的疫苗防護力佳，而且罕見嚴重副作用，過去一年是世界各國接種的主力，2021年為BioNTech帶來160億至170億歐元（約合新台幣5300億元）的營收。

BioNTech預估，今年這款疫苗的營收可達130億歐元至170億歐元。

BNT疫苗對德國經濟如此重要，主因是疫苗主要在國內的馬堡（Marburg）生產，大多原料也來自本國；此外，合作夥伴輝瑞支付的權利金也相當可觀，在計算國內生產毛額時被計入出口。

杜立安指出，「產值幾乎完全在國內創造，對經濟成長因此有直接的正面效益。」（編輯：高照芬）1110115