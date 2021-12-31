中國科興疫苗大賣25億劑 營收暴增162倍

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（中央社台北31日電）在美股上市的中國科興生物公司今天披露的財報顯示，2021年上半年銷售額110億美元，比去年同期暴增162倍。截至12月下旬，科興生物已向全球供應25億劑的COVID-19疫苗。

科興生物（Sinovac Biotech）31日在官網披露了截至6月30日的2021年上半年未經審計的財報，展現COVID-19疫苗帶來的驚人業績增長。

財報顯示，科興今年上半年營收110億美元，較去年同期的6771萬美元暴增162倍；毛利高達103億美元，也遠高於去年同期的5820萬美元。

扣除非控股權益後，歸屬股東的淨利潤達51億美元，而2020年上半年則淨虧損1261萬美元。

科興生物稱，其研發的COVID-19滅活疫苗已獲得56個國家和地區緊急使用許可或有條件上市許可；6月1日獲世界衛生組織 (WHO) 批准緊急使用；7月12日與全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）簽訂預購協議，提供3.8億劑全球分銷。此外，還在9個國家被批准用於3歲及以上兒童。

根據財報，截至2021年12月下旬，科興生物已在全球提供超過25億劑疫苗。年生產能力超過20億劑。

不過科興生物也表示，2021年上半年的銷售額並不預示未來的銷售趨勢，因為隨著COVID-19大流行的減弱和其他疫苗的競爭壓力增加，預計其COVID-19疫苗的銷售額將下降。

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綜合媒體報導，科興滅活疫苗在應對新興變異株Omicron的保護效力已廣受質疑。香港大學及中文大學近日聯合發表的研究指出，科興疫苗打3劑產生的抗體仍不足，難以抵禦Omicron；多個使用科興疫苗的國家，在追加第3劑也改為混打其他技術路線疫苗。

不過在科興生物的最大市場中國大陸，當局迄今仍未開放疫苗混打。（編輯：楊昇儒）1101231