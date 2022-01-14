拿到即過期 窮國拒收達1億劑COVID疫苗

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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）聯合國機構今天指出，單是去年12月，窮國拒收的獲贈COVID-19疫苗就達約1億劑，主因是捐贈的疫苗都快過期。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）對高所得國家貪佔疫苗在先，之後又將快到期貨捐給亟需疫苗窮國這種要命「可恥行為」猛烈抨擊。

奈及利亞上月處理掉100多萬劑過期AZ疫苗的景象，凸顯出問題的嚴重性。

聯合國兒童基金會（UNICEF）運用其疫苗物流專長，處理空運疫苗給「疫苗全球取得機制」（Covax）事宜。基金會的供應部門主管卡迪利（Etleva Kadilli）告訴歐洲議會的一個委員會，去年12月幾乎1億多劑疫苗遭拒，因為這些國家沒能力趕在疫苗過期前使用，「拒收大多是因疫苗保質期的關係」。

卡迪利解釋，疫苗到手時就將過期，誠然是這些國家規劃疫苗接種計畫的重大瓶頸。她告訴議員到目前為止， 透過Covax機制交付給窮國的疫苗，歐盟捐贈佔1/3。

去年10至11月，有1500萬劑歐盟捐贈疫苗被拒，其中75%屬AZ疫苗，這些疫苗送抵後離過期不到10週。

卡迪利表示，還有好幾個國家要求延至今年3月以後再把疫苗送來，因屆時他們才較能克服冷藏鏈的壓力。

世衛去年12月29日宣布，194個成員國中有92國尚未達成2021年底40%人口注射疫苗的目標。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「問題主要在於去年大部分時間窮國都拿不到疫苗，加上拿到的又都是快過期的貨，缺乏注射針筒等主要物件也是原因之一。」

「這不僅可恥，更是葬送人命的行為。」

在今天的談話裡，譚德塞表示雖然全球已注射約94億劑疫苗，但非洲仍有85%以上人口連第1劑都還沒打。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110114