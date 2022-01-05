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輝瑞與BioNTech再攜手 為帶狀皰疹研發mRNA疫苗

2022/1/5 22:48
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（中央社柏林5日綜合外電報導）德國生技公司BioNTech與美國輝瑞大藥廠合作研發出COVID-19疫苗，兩家公司今天表示，將運用相同的信使核糖核酸（mRNA）技術，來為俗稱皮蛇的帶狀皰疹研發疫苗。

BioNTech與輝瑞（Pfizer）在聯合聲明中表示，它們已簽署合夥合約，目標是在2022年下半年開始臨床試驗。

BioNTech執行長暨共同創辦人吳沙忻（Ugur Sahin）表示：「這項合作旨在運用兩家公司的專業和資源，來研發對抗帶狀皰疹的新mRNA疫苗。」

mRNA技術在輝瑞和BioNTech研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗首度亮相，這款疫苗在2020年底成為西方國家批准的第一支COVID-19疫苗。

美國莫德納藥廠（Moderna）研發的COVID-19疫苗也是使用mRNA技術。

mRNA疫苗是把含有病原體關鍵部位編碼的遺傳分子送進人體細胞，藉此激發免疫反應。科學家認為，mRNA疫苗可以大大改變人類對抗多種疾病的態勢。

mRNA疫苗研發時間也比傳統疫苗短。輝瑞與BioNTech的COVID-19疫苗從研發到監管單位批准，花費時間不到一年。

BioNTech也在世界衛生組織（WHO）、非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centers for Disease Control and Prevention）和歐洲聯盟（European Union）支持下，研發對抗瘧疾的mRNA疫苗，預計2022年底展開試驗。

帶狀皰疹為全球常見疾病，是由引起水痘的潛伏病毒再度活化所致。它會引發劇痛和群聚皮膚水泡，還有顏面癱瘓、失聰或失明等罕見案例。

目前已有獲得批准的帶狀皰疹疫苗，但輝瑞與BioNTech表示，希望研發出效力和耐受性更好的改良疫苗。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110105

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