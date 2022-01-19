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新北增1例 亞東醫院護理師5歲兒確診

2022/1/19 14:42（1/19 16:02 更新）
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新北市板橋區19日新增1名確診個案，是亞東醫院染疫護理師的5歲兒子。（中央社檔案照片）
新北市板橋區19日新增1名確診個案，是亞東醫院染疫護理師的5歲兒子。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市今天新增1名住在板橋區的確診個案，是亞東醫院染疫護理師的5歲兒子，在居家隔離時篩檢確診。個案沒上學，由家人照顧，足跡、接觸者與母親相同，正釐清感染源。

新北市政府衛生局下午以簡訊公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土確診個案18081，為5歲男童，是亞東醫院染疫護理師（案17967）的兒子。

衛生局說，個案1月16日遭匡列接觸者隔離，初步採檢核酸PCR檢測為陰性，1月18日在隔離中出現發燒症狀，採檢後呈現PCR陽性、CT值20，已收治專責病房隔離治療。

衛生局說，個案沒有就學，由家人照顧，與母親（案17967）相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。

新北市政府今天也表示，全力施打65歲以上長輩第3劑COVID-19疫苗，大約有44萬7000劑，優先讓長輩使用莫德納疫苗。中央1922公費疫苗預約平台第20期的疫苗，中央配發給新北市都是以BNT疫苗為主，市府配合中央調配，做好規劃施打。

中央1922疫苗預約平台系統第20期開放登記後，許多符合資格的民眾抱怨搶不到莫德納。市長侯友宜今天在防疫會疫後接受聯訪表示，莫德納疫苗優先提供給新北市長輩使用，市府配合中央的疫苗政策施打。

衛生局長陳潤秋表示，中央流行疫情指揮中心18日提供新北市32萬劑莫德納疫苗，近2週新北市符合施打資格的長者有44.7萬人，加上前面剩餘的劑量，都已安排好長者及少部分專案施打。（編輯：陳清芳）1110119

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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