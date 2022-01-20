亞東醫院護理師2兒確診 已驗4300人陰性續擴大採檢

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亞東醫院染疫護理師的2個兒子都確診，亞東醫院已進行全員普篩、擴大採檢，目前採檢約4300人全陰性。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府今天指出，亞東醫院染疫護理師的2個兒子都確診，亞東醫院正進行全員普篩、擴大採檢，約要採檢5000人以上。目前採檢約4300人全陰性，將持續關注感染源與傳播鏈走向。

新北市政府衛生局今天下午發布簡訊，新北市板橋區新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）土本確診，個案為案18140，他是亞東醫院染疫護理師（案17967）的3歲小兒子。

案18140在1月16日遭匡列為接觸者而隔離，經核酸檢測（PCR）陰性；1月18隔離中出現不適症狀，2度採檢PCR陰性；1月19日3度採檢，PCR陽性、CT值25.85，收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，昨天公布護理師的另一名、5歲兒子也確診，今天公布確診的3歲兒子沒有就學，由家人照顧，他與母親（案17967）相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。

新北市長侯友宜今天下午行銷新北貢寮鮑後，接受媒體聯訪時，被問到亞東醫院護理師的感染傳播鏈情況。

對此，侯友宜說，今天新增個案是原有舊案的匡列者，已是居家隔離對象；目前亞東醫院採檢約4300人，全都是陰性，仍繼續擴大採檢中。擴大普篩採檢，要採檢到5000人以上。

侯友宜鼓勵有健康疑慮的民眾，都可以到社區篩檢站篩檢，市府會持續密切關懷，也會注意亞東醫院護理師感染源與傳播鏈的走向。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，亞東醫院染疫護理師檢出Omicron變異株，與桃機等現有本土群聚案無關，初步判定感染源來自歐美，由於個案並非專責病房照顧確診個案護理師，須進一步透過病毒基因定序，釐清感染源。

侯友宜今天上午參加校園「親師生協力嚴防性剝削」誓師大會後受訪表示，寒假期間，新北校外活動原則上都是延後或取消；若上課，原則採取線上為主。在安親班或補習班落實防疫，讓孩子們能安心過平安春節，市府也會不定期稽查補習教育業者。（編輯：戴光育）1110120