蘇貞昌：疫情仍在控制範圍 目前沒升三級警戒計畫

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行政院長蘇貞昌（中）20日說，疫情仍在控制範圍內，目前並沒有要升三級警戒的計畫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北20日電）行政院長蘇貞昌今天說，疫情仍在控制範圍內，雖然有確診個案，但都有軌跡可循，目前並沒有要升三級警戒的計畫，但仍要請大家嚴格遵守防疫規範，並且盡快施打疫苗。

蘇貞昌下午出席「馬路好行」頒獎典禮，他會前接受媒體訪問，對於目前防疫是否考慮升為第三級警戒，他說，國外疫情嚴峻，Omicron的傳染力確實超強，令人憂心。

不過，蘇貞昌說，因為民眾一起合作努力，政府用的各種方法非常有效，再加上，第一線的防疫工作人員、清潔人員、防疫計程車司機等各方面人員辛苦，讓疫情仍在控制範圍內，雖然有確診個案，但都有軌跡可循，目前並沒有要升級的計畫。

蘇貞昌說，仍要請大家更嚴格遵守防疫規範，並且拜託大家盡快施打疫苗，如果已經可以打第三劑的人，要趕快打，這樣可以增加防疫。

他說，從Omicron傳染結果來看，只要有注射疫苗，沒有重症或死亡的情形，顯然相對有效，請大家注重防疫、趕快打疫苗，就會讓社會安全、讓大家安全。（編輯：蘇志宗）1110120