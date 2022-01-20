數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？7大QA一次看

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國內版疫苗護照21日啟用，要怎麼申請、如何查驗，中央社整理資訊帶你看懂。（中央社檔案照片）

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（中央社網站20日電）本土疫情升溫，部分縣市呼籲啟用疫苗接種證明，以利防疫。中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內版疫苗護照21日啟用，如何申請？要怎麼查驗？中央社整理問答帶你一次搞懂。

Q：疫苗數位證明可應用在哪裡？

A：指揮中心今天宣布，民眾21日起前往舞廳、夜店等八大行業場所時，須出示接種2劑疫苗滿14天紀錄才能進場，可以數位新冠病毒健康證明驗證。但指揮中心強調，數位證明僅是方式之一，不具強制性，民眾在各場所仍可用紙本或數位等多元方式提供查驗。

Q：哪時候可以開始申請、我要去哪下載？

A：1/21上午8時起，民眾可以至數位新冠病毒健康證明網站申辦。

Q：那要怎麼申辦？

A：以下為簡易3步驟。

步驟一、國人可用「身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號」、Taiwan FidO台灣行動身分識別或自然人憑證，3種方式擇一確認身分。外國人可用「統一證號+健保卡號」、「統一證號+入出境證號」、 「統一證號+護照號碼」其中一種方式申請。

步驟二、選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」。

步驟三、在申請成功畫面點選「下載／列印數位證明」，先保存在行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。如果身邊沒有列印設備，也可以點選「取得超商列印碼」，取得條碼後再自行到超商付費列印。

民眾可按照3步驟取得數位證明QRcode。（指揮中心提供）

Q：誰可以申辦？

A：所有在國內接種疫苗者都可下載數位證明。原本下載限持有效護照者，現在用戶口名簿戶號也能申請了。

Q：各場所要如何查驗？

A：「數位新冠病毒健康證明」查驗程式不需另外下載App，民眾只要以手機、平板進入查驗網頁後，點選同意隱私權聲明、允許取用相機權限，並掃描疫苗接種數位證明QR code。

各場所進行查驗時，須點選同意隱私權聲明、允許取用相機權限，再掃描數位證明QR code。（圖取自衛福部網頁covid19.mohw.gov.tw）

Q：查驗結果各顏色代表什麼？

A：綠色打勾：通過

紅色打叉：未通過

黃色三角驚嘆號：待確認（包括接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等）

解析錯誤：QR code不合規格

查驗結果為綠色時，即為通過。（圖取自衛福部網頁covid19.mohw.gov.tw）

若查驗結果為紅色，代表未通過。（圖取自衛福部網頁covid19.mohw.gov.tw）

影片來源：中華民國衛生福利部

Q：查驗程式會不會洩漏我的個資？

A：驗證程式僅會顯示姓名、出生年月日，且不會保留受查驗者資料。（編輯：曹亞沿）1110120

民眾21日起須接種2劑疫苗滿14天才能進入舞廳、夜店等場所，可透過3種方式出示疫苗接種證明。（指揮中心提供）