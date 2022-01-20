疫苗數位證明21日開放申請 3步驟一次看懂[影]

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指揮中心說明，疫苗數位證明（國內版疫苗護照）21日起開放申請，民眾可下載進行數位查驗或持紙本接種證明（小黃卡）查驗，多元方式併行。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北20日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內版疫苗護照明天上午8時起開放民眾申請使用，只要簡單3步驟即可申請，可在國內不同場所通行使用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心比照歐盟規格推行疫苗數位證明（俗稱疫苗護照），疫苗護照除了可於出國時使用，未來在國內也可使用。

陳時中下午在疫情記者會中宣布，疫苗護照去年12月28日上線後已核發超過26萬份，考量國內疫情升溫及各界需求，指揮中心將於明天上午8時開放申請國內版疫苗護照。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴說，所有國內接種疫苗的民眾都可下載，並提供符合歐盟規範的查驗程式可驗證60國證明，也提供具有實名制的APP做為證明載具。

龐一鳴指出，原本下載限持有效護照者，現以戶口名簿的戶號取代，民眾可以電腦或手機上網（https://dvc.mohw.gov.tw）申辦疫苗護照。

申辦第一步是確認身分，第二步選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」，第三步則是取得證明，可依需求列印紙本或保存於行動裝置中。

龐一鳴指出，查驗程式會以顏色、圖示及文字顯示查驗結果，綠色、打勾為通過，紅色、打叉為不通過，黃色、三角驚嘆號為待確認狀態；由於台灣已是歐盟數位新冠證明（EU-DCC）成員，這個查驗程式也可查證持其他國家發行的疫苗、核酸檢驗數位證明及部分有發行康復證明的國家。

龐一鳴強調，為更新原有版本的功能，申辦平台預計今天下午5時至次日上午8時停止服務進行更版，有急需出國使用者，請先提前下載。（編輯：管中維）1110120