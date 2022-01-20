抗疫2週年／挺過疫情風暴繼續戰 陳時中：不把清零當目標

挺過疫情風暴繼續戰 陳時中：不把清零當目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在中央流行疫情指揮中心成立2週年的前幾天，承擔指揮官重任的陳時中接受中央社專訪，吐露對抗本土疫情的心聲。他說，從2021年「驚濤駭浪」的疫情中學習到第一時間醫療救護應變計畫、集中檢疫所設置、輕重症分流等措施，他相信台灣再遇到疫情時，一定可以做得更好。中央社記者王騰毅攝 111年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北20日電）去年5月台灣爆發COVID-19本土疫情風暴，震撼防疫體系，現在變異株Omicron來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受中央社記者專訪強調，將會「以清零為手段，但不當作目標」。

2020年，台灣是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫資優生，全球有目共睹，但2021年防線失守，衛生福利部桃園醫院、華航機師與諾富特飯店先後發生群聚感染，都只是風暴前緣。

病毒無聲無息入侵社區蟄伏噬人，去年5月19日全國疫情警戒標準在10天內三級跳，升至第三級警戒，確診與死亡人數暴增，每日新增確診數最多達數百例，關心疫情緊盯直播的民眾第一次聽到「校正回歸」這個名詞。

「這是非常沉痛的經驗」，在中央流行疫情指揮中心成立2週年的前幾天，承擔指揮官重任的陳時中接受中央社專訪，吐露對抗本土疫情的心聲。

陳時中回憶，去年初衛生福利部桃園群聚雖接近封院，但最終未造成嚴重社區傳播，與國外動輒上百人確診的院內感染相比，指揮中心自認對院內感染控制得宜，動員、轉送、匡列等模式還無破綻，華航諾富特群聚疫情也僅止於最小範圍。

然而，去年5月中旬的本土社區流行疫情嚴峻，病毒不只攻擊1家醫院，而是多點同時爆發。「沒經歷過真的不知道」，陳時中感嘆，當時才驚覺真正面對COVID-19疫情侵襲社區，跟之前完全不是同一回事。

去年5月中旬本土社區流行疫情嚴峻，市府環保局人員全副武裝，針對龍山寺周邊等地區加強噴消。（中央社檔案照片）

校正回歸 沒經歷過真的不知道

陳時中說，本土疫情發生前，確診個案通通收治於醫院負壓隔離病房。5月疫情爆發後初期，國內繼續沿用過去的流程，不分輕重症全都送往醫院，救護車天天趕往住家、檢疫所載送患者，導致醫院很快就被擠爆。

當時社區疫情壓力極大，醫院本身就有潛在院內感染風險，緊急救護系統卻仍維持「就近送、盡快送」的原則，釀成醫院接連出現院內感染，必須立即清空部分區域、大規模採檢，醫療量能不足的問題更是雪上加霜。

陳時中說，因應醫療量能不足，雖然立刻啟動分流措施，將輕症患者送集中檢疫所，但新制倉促出手，救護車還沒更新資訊，也不敢擅自替患者分流，仍將確診者全部送往醫院，鄰近醫院陸續額滿，跨區送醫又被質問為何捨近求遠。

原本半小時就能完成送醫的患者，只能隨救護車滿街跑，徘徊在各醫院間，在漫長的車程與等待中，僅能祈禱下一家醫院能有空床。

陳時中說，救護車無法及時應變看似小問題，但其實潛藏的風險龐大，愈來愈多確診患者只能在家空等，社區風險就愈大。

即使後續落實分流，將輕症送進集中檢疫所，但下一個問題接踵而來。陳時中說，當輕症患者病情變重時，床位額滿的北部醫院無法收治，仍有餘裕的中南部醫院不敢收，結果要耗費極大力氣去協調「北病南送」。

「過去1、2次成功不代表未來都會成功。」陳時中感嘆，過去總認為台灣醫療量能充足，歷經大規模疫情，深刻體悟一旦大量確診者湧現，醫療資源就是不夠。

圖為台北市萬華區剝皮寮快篩站去年5月運作情形。（中央社檔案照片）

防疫如人生 一次成功不代表永遠都能成功

現在遇到院內感染、社區感染的疫情發生，醫療體系迅速就戰備位置，啟動強化採檢、持續催打疫苗等種種阻絕病毒的措施，這是從去年慘痛的本土疫情經驗中學習到的功課。

陳時中形容「防疫如人生」，如果不斷複製成功經驗，卻很少檢討，終究有一天會失敗，「這也算是一種人生啟發」。

他說，從去年「驚濤駭浪」的疫情中學習到第一時間醫療救護應變計畫、集中檢疫所設置、輕重症分流等措施，他相信台灣再遇到疫情時，一定可以做得更好。

陳時中說，事後回顧至今，防疫策略大多都正確，台灣在防疫過程中，最令他驕傲的是政府對公開疫情資訊的態度。即便是在疫情嚴峻時，因通報不及導致校正回歸的情況，但凡是與民眾有關的疫情，政府都在第一時間公布。

正因政府對疫情資訊透明，才能得到民眾信賴。陳時中說，這有助於建立全民抗疫的信心與氛圍，這是台灣很大特點，也是國內疫情相較國外穩定很多的關鍵之一。

如今面對Omicron變異株肆虐，被問及未來台灣會「追求清零」或「與病毒共存」。陳時中表示，與病毒共存是沒辦法時才做的事，「如果能消滅病毒，為什麼不要？」

陳時中說，中國以封城、封小區追求清零，勢必要考慮付出的代價，但現行若以疫調、隔離等手段就能清零，當然要做。

他說，未來會「以清零為手段，但不當作目標」，目標是避免防疫疲乏、兼顧防疫韌性，同時考慮國家經濟與民眾財產等情況，將防疫做到最好。（編輯：陳清芳）1110120

去年5月全國三級警戒，台北西門商圈廣場午後僅有零星人潮。（中央社檔案照片）