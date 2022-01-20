抗疫2週年／救護車滿街跑、病人無處送 社區疫情震撼教育

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台灣去年5月下旬到6月，一度出現救護車滿街跑、病人無處送的困境。圖為板橋區亞東醫院去年5月爆發院內傳染，當時門診降載且住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北20日電）病毒狡詐，疫情燒不停，台灣去年5月下旬到6月，一度出現救護車滿街跑、病人無處送的困境，連醫學中心龍頭台大醫院都一度考量關閉急診，社區防線失守，是社會大眾的沉痛經驗。

時間回到去年5月15日，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例從每天10到20例，突然暴增到180例，之後就迎來連日確診數破百例的疫情高原期，累計染疫死亡人數也從2位數暴衝到超過800例。

「疫情就是來得很快，」中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，「短短1、2天，世界都改變了」。

這把疫情之火熊熊燒進社區，又急又猛，從萬華區茶藝館開始延燒，蔓延到雙北與其他縣市，鄰近萬華區的台大醫院成為首當其衝的醫院之一。

「防疫視同作戰，這等同已攻到城牆下，」台大醫院院長吳明賢表示，因地緣關係，萬華爆發疫情，第一時間他便感到不妙，但未料到病人竟來得這麼多、這麼快。

吳明賢回憶，疫情剛爆發的1週，台大醫院湧入上百名確診病患，約1/4是需要呼吸照顧的重症患者，連兒童加護病房都得改裝供成人使用。屋漏偏逢連夜雨，台大醫院員工也有人確診，全院上萬名員工因此徹夜篩檢。

戰疫正酣的某晚，吳明賢接到來自院內急診部主管的來電，說有確診者遭醫院拒收，宛如人球，但台大醫院急診室同樣人滿為患，該主管盼能關閉急診。

戰疫當前，凝聚第一線醫護人員的士氣更顯重要。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，除了轉達指揮中心的指示之外，更重要的是說明清楚隔離、輪班、給薪、補助等切身事宜，用實際作為化解疑慮，才能配合防疫政策。中央社記者張皓安攝 111年1月20日

醫療超載瀕臨崩潰 台大醫院也曾公開求救

吳明賢諮詢專家並陷入思考，最後拍板不關急診，但發出一封「醫院求救（Hospitals Need Help）」的公開信，披露第一線醫療緊繃現況。

吳明賢說明，關閉急診雖可保全醫院量能，但卻嚴重影響其他急重症病患的照顧，更重要的是，如果連龍頭醫院都關閉急診，將深深打擊全民防疫士氣。

台北榮民總醫院院長陳威明也回憶，疫情爆發初期，排隊等著急診的救護車延伸上百公尺，但醫院專責病房早已滿床，不少救護車載著確診者在市區四處找尋可以收治病患的醫院。

「患者呼吸喘，即將呼吸衰竭，急需床位，拜託拜託！」亞東醫院院長邱冠明回想，疫情緊張時，幾乎全天24小時手機都跳出類似訊息。

亞東醫院是全台收治最多COVID-19重症病患的醫院，邱冠明猶記有個已插管的染疫長者，家住在亞東醫院同條路上，但院內已無病床，「即便病人在我家門口，我也沒辦法收他」，一語道盡無奈。

為緩解雙北醫療量能、避免出現更多「流浪病人」，中央展開「北病南送」政策，並開放專責病房可採2人共用1室，機動性放寬確診者解除隔離標準，盼協調並增加收治量能。

醫院無法負擔數目龐大的確診病患，必須分流，集中檢疫所就扮演要角，加強版防疫旅館也緊急上路。掌管集中檢疫所的王必勝說，起初雖有超前部署，未料真的會派上用場，擔負收治輕症、無症狀確診者的責任。

王必勝說，在無症狀或輕症確診者當中，約有15％的病情會惡化需要送醫，除了建立就醫綠色通道外，當時緊急採購大量血氧機，並準備藥物與氧氣，加強監測確診者狀況，以防「快樂缺氧」奪命。

屏東縣去年7月爆發Delta群聚案，枋寮醫院因疫情關院16天。（屏東縣政府提供）

迎戰變種病毒入侵 激勵士氣還要實質獎勵

位於台灣頭的雙北市疫情緊張，台灣尾的屏東縣也因最早在印度發現的 Delta變異株 Delta變異株小百科 新型冠狀病毒變種病毒株B.1.617.2於2020年底首次發現於印度，故有「印度變種病毒」之稱。2021年5月31日由世衛組織（WHO）命名為Delta。

WHO在2021年6月18日指出，Delta傳染力增強，已成全球主流病毒株。

感染Delta變異株的主要症狀有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸困難等，其中發燒機率達72%（Alpha約為58%）。

美國CDC認為，原始新冠病毒株基本傳染數R0值為2到3人，Delta變異株則達8至9人，且更容易引發重症，因此建議民眾即便接種過疫苗，在室內仍應戴口罩。 資料來源：WHO、中央流行疫情指揮中心、美國疾管署 看更多 關閉 入侵掀起風暴。枋寮醫院因疫情關院16天，院長蘇宜輝直言，這讓原本就吃緊的偏鄉醫療雪上加霜。

蘇宜輝說，當時門診和急診部門雖然關閉，但仍要照顧住院病患，他鼓勵院內同仁遵守防疫醫師指示，並善用垂直、平行轉院機制照顧其他偏鄉病患，齊心度過難關。

戰疫當前，凝聚第一線醫護人員的士氣更顯重要。部立桃園醫院去年初發生院內群聚感染後，被中央指派為前進指揮所指揮官的王必勝從院內員工的沉重表情與深鎖眉頭，看到他們內心的惶恐不安。

「再多言語安撫、加油，效果都有限，要知道大家注重的是什麼。」王必勝說，除了轉達指揮中心的指示之外，更重要的是說明清楚隔離、輪班、給薪、補助等切身事宜，用實際作為化解疑慮，才能配合防疫政策。

吳明賢同樣強調「軍無糧則散」，他除了每週一以信函鼓舞同仁並說明防疫現況外，也在政府發放津貼之前，先以醫院經費發給第一線人員每週新台幣1萬元，讓實質報酬能跟上口惠。

在醫療人員堅守崗位和全民配合之下，去年5月的本土疫情終於告一段落，指揮官陳時中接受中央社專訪時，直言「這是非常沉痛的經驗」，但台灣也從一次次的挑戰中學習，為未來可能的疫情預作準備。（編輯：陳清芳）1110120