抗疫2週年／陳時中拚疫苗涵蓋率破85% 期待疫情輕症化

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對於台灣COVID-19疫苗涵蓋率，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「永遠不滿意」，他立下新的目標，盼望國內第1劑可達85%，第2劑77%，同時引進抗病毒藥物，期待疫情輕症化，恢復社會正常運作。中央社記者王騰毅攝 111年1月20日

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北20日電）台灣的COVID-19疫苗從一劑難求到供貨無虞，然而隨著病毒變異株的出現，只靠疫苗難以終結疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中設下85%人口接種的目標，同時引進抗病毒藥物，期待疫情輕症化，恢復社會正常運作。

到2022年1月中旬，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種人口涵蓋率第1劑超過8成、第2劑突破7成，也有上百萬人已追加劑第3劑疫苗。每一波疫情升高、每一次出現難纏的變種病毒，都激發民眾挽起袖子接種疫苗的意願。

陳時中常常把「疫苗一定夠」這句話掛在嘴邊，不過日前他接受中央社專訪時，提到2020年9月指揮中心宣布與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約時的情況。他回憶說，當時「連我自己都很擔心」。

回顧台灣COVID-19疫苗採購之路，疫情爆發初期，全世界科學界與產業界投入疫苗研發，當時沒人知道疫苗能否成功問世，深怕採購的疫苗半途研發失敗，但為了替台灣取得疫苗，仍冒險簽訂了不平等條約。

各國疫苗陸續在2020年底成功推出，陳時中表示，當時全世界瀰漫著「有了疫苗，疫情就會終結」的氛圍，歐美國家更是早早押注，超額採購大量疫苗。站在台灣的立場，陳時中說，他認為大國應該會釋出用不到的疫苗，但也坦言，當時若是台灣採購到疫苗，一定也是寧可抓著不放，避免疫情又有什麼變化。

去年3月，台灣開始施打COVID-19疫苗，起初乏人問津，當局經常被質疑疫苗買太多，會打不完，但5月本土社區疫情爆發，情勢頓時逆轉，掀起疫苗搶打潮。台灣一度歷經疫苗供不應求的困境，但友好國家患難見真情，日本去年6月4日捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，隨後美國也送250萬劑莫德納（Moderna）疫苗，陳時中，日本和美國捐贈的疫苗「對台灣真是及時雨」。

他說，有了日、美援助的疫苗，至少可確保高齡者與高風險對象有疫苗可用。他回憶，當時聽到衛生福利部疾病管制署署長周志浩報告美國捐贈疫苗事宜，他又激動又開心，「雖然知道有點怪，我還是忍不住抱了他！」

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗去年6月20日抵台，時任AIT處長酈英傑（左）與陳時中（右）一同接機。（中央社檔案照片）

日本、美國、波蘭、立陶宛、斯洛伐克及捷克陸續捐贈疫苗，總數超過900多萬劑；再加上台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同集資捐贈1500萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，台灣受贈疫苗已超過總人口數，從疫苗不足走向供貨無虞。「未來疫苗過剩是難免」，陳時中說，疫苗需求忽高忽低，指揮中心堅持只要能買到，就要先買到手的原則，縱使疫苗沒用也在所不惜。

對於台灣COVID-19疫苗涵蓋率，陳時中說，「永遠不滿意」。他立下新的目標，盼望國內第1劑可達85%，第2劑77%。這是扣除無法接種的兒童，全台可接種人口占89%，幾乎等同全民施打。

近來隨著Omicron變異株現蹤，屢屢造成突破性感染，陳時中坦言，「靠疫苗終結疫情的希望又落空」，幸好口服抗病毒藥物問世，一手疫苗、一手藥物，終結疫情又燃起一線希望。

台大醫院院長吳明賢說，樂觀看待疫情走向，若口服藥開發順利，疫苗接種狀況良好，再加上Omicron變異株真的輕症化、感冒化，今年底有機會恢復正常生活。

亞東醫院院長邱冠明也樂觀認為，今年應可看到「隧道裡的光」，儘管目前Omicron變異株作亂，但未來疫情趨緩，可望過一段時間正常日子。他認為，COVID-19肯定有消失的一天，他呼籲每個人把疫苗打好打滿，共同擔負起社會責任。（編輯：陳清芳）1110120