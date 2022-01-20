高雄3確診感染源待釐清 高中以下寒假跨校活動暫停

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄市今天新增一家3口確診COVID-19，感染源不明。高市府指出，男童父母已接種2劑疫苗，為突破性感染，且3例皆為感染不久的新案；目前共匡列362人採檢、幼兒園77人快篩陰性。市長陳其邁也宣布，高雄高中以下學校停止寒假跨校跨縣市活動，必要活動改為線上為主、實體為輔。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，高雄市一家3口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），個案與桃機案無關，因小孩身體不適就醫採檢確診，父母也相繼被驗出陽性。這是高雄自去年8月13日以來首個確診個案。

高雄市長陳其邁下午召開防疫記者會表示，男童及其父、母（案18155、案18156、案18157）CT值分別為20、11.5、24.28，經抗原採檢結果判斷都是最近才感染的新案；其中男童父母都已接種2劑COVID-19疫苗仍確診。至於個案是否感染Omicron變異株，則尚待檢體定序結果。

陳其邁也表示，男童父親（案18156）為高雄港工作人員，曾在10日登麥拉倫船進行檢修作業，13、14日登新光輪船作業後於15日出現頭痛、咳嗽等症狀，目前已要求2艘輪船對接觸人員進行採檢；但據目前輪船回報，船上並無群聚感染情況。

高雄長庚紀念醫院林孟志醫師說明，這名4歲男童過去曾有精神學症狀，今天早上再因發燒、抽搐等症狀到高雄長庚急診就醫，因醫師判斷需住院檢觀察，依規定採檢確診，Ct值約20，並召回父、母回醫院採檢確診，收治負壓隔離病房。

林孟志也說，這名男童沒有明顯呼吸道症狀和明確旅遊史卻仍確診，因此呼籲民眾要提高警覺，如果有輕微呼吸道症狀，有疑慮就可以到醫療診所要求採檢。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，包含孩童就讀的幼兒園，男童父母職場工作接觸者，及孩童就診時接觸的醫護人員、同一診室病患，共匡列採檢362人，並將直接由專車直接送至專職防疫旅館進行隔離。其中幼兒園共79人待採檢，已有77人快篩陰性，將繼續進行PCR採檢；並有68名幼兒園學童各自在1名照顧者陪伴下至防疫旅館隔離。

陳其邁並宣布，高雄市各級學校依表定從明天開始放寒假，非營利幼兒園及私立幼兒園僅提供收托服務，並要求加強幼兒園防疫措施，包括每日量3次體溫，座位固定、用餐須採用隔板，並注意教室通風、暫停開放密閉空間，教學用具則2小時消毒一次。

陳其邁也宣布，高雄高中以下學校停止寒假跨校跨縣市活動，必要活動改為線上為主、實體為輔。市場部分，因應過年買年貨人潮，明天開始也加強防疫措施，將派員督導落實體溫測量、手部消毒、禁止試吃、手部消毒、人流管制等。

至於男童父親（案18156）是否有北部旅遊史，高雄市衛生局說明，經釐清，確認個案無北部足跡風險。

台灣港務公司下午也發布新聞稿表示，港區作業均依港埠防疫作業指引，平時港務公司針對所屬範圍進行定期清消，並要求從業人員不得與具風險船舶之船員接觸；如有登船作業需求者，應依航港局訂定之登船作業規定限定業別，並依作業特性穿戴相關防護裝備；航港局及港務公司均不定期派員現場稽查。（編輯：陳仁華）1110120

（高雄市政府提供）