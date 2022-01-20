桃園確診者足跡至北市2診所、東吳大學 96人居家隔離

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台北市衛生局20日公布桃園市個案在台北市的公共場所足跡，其中案18051曾赴大安區及大同區診所。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市衛生局今天公布2名桃園市個案在台北市的公共場所足跡，其中案18051曾赴大安區及大同區診所，匡列31人居家隔離；案18116曾搭捷運及高鐵並到過信義區，匡列65人居家隔離。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，專門委員歐佳齡表示，昨天傍晚接到桃園市衛生局通知，有2名個案有台北市的公共場所足跡，環境皆已完成清消。

歐佳齡指出，案18051曾在10日到大安區外科診所、15日到大同區耳鼻喉科診所就醫，已匡列31名同時段上班的醫護及就醫民眾居家隔離，其中3人採檢結果為陰性，其餘檢驗中，另外擴大採檢6人，都在等待結果。

歐佳齡表示，案18116曾在15日搭高鐵及捷運到信義區全家及環球世貿大樓，16日搭捷運到東吳大學城中校區上課一天，已匡列65人居家隔離，其中6人採檢結果為陰性，其餘檢驗中，目前正在跟東吳大學討論是否要擴大採檢。

此外，歐佳齡表示，因應民眾對高端疫苗的需求，已新設東區地下街7號廣場及中油中崙球場2個中型接種站，提供1100劑量能，全數放到1922疫苗預約平台，另台北榮總週末特別門診還有名額可以預約，歡迎民眾多加利用。（編輯：李亨山）1110120