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東吳大學城中校區有確診足跡 1/30前停課

2022/1/20 23:33
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（中央社記者陳至中台北20日電）東吳大學今天宣布，城中校區上週提供校外單位借用場地，有一名人士確診COVID-19。為確保師生安全，城中校區1月21日到30日停課，並配合台北市衛生局擴大PCR採檢。

台北市衛生局今天公布2名桃園市個案在台北市的公共場所足跡，其中案18116曾在1月15日搭高鐵及捷運到信義區全家及環球世貿大樓，1月16日搭捷運到東吳大學城中校區上課一天，已匡列65人居家隔離。

東吳大學今天晚間公告，城中校區5211教室於1月16日提供校外單位借用場地，昨天接獲台北市衛生局通知有COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）個案足跡，今天再獲通知一名校外人士確診。

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校方指出，台北市衛生局將擴大PCR採檢，安排行動採檢巴士，呼籲1月16日到19日間曾出入城中校區的師生接受到學校採檢，已返鄉的也建議到衛生局或醫院採檢。

東吳大學城中校區於1月21日到30日間停課，圖書館、閱覽室都不開放。校方指出，台北市立聯合醫院和平院區也將成立「東吳專案」協助採檢，城中校區師生最遲要在1月25日前完成篩檢，並上網填寫採檢調查表，方便台北市衛生局確認，篩檢結果如有異常，將於24小時內主動通知受檢者。（編輯：張佑之）1110120

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