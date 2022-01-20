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疫情14/300

北市石牌國中家長確診 擴大採檢400多名學生

2022/1/20 22:41（1/20 23:10 更新）
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台北市石牌國中一名學生家長確診COVID-19，將擴大採檢400多名學生。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北市石牌國中一名學生家長確診COVID-19，將擴大採檢400多名學生。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市衛生局今晚表示，有一名石牌國中學生的家長確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。台北市教育局指出，石牌國中已在今天開始放寒假，市府將協助同樓層及課後輔導班共約400多名學生造冊，擴大採檢。

台北市衛生局晚間表示，有一名尚未有案號新確診個案到過國家音樂廳內的春水堂消費，正在疫調中；另有一名石牌國中學生的家長確診，同樣尚未有案號。

石牌國中今天已舉行結業式、開始放寒假，台北市教育局將依據衛生局疫調狀況協助學校造冊，擴大採檢。

台北市教育局副局長陳素慧接受媒體電訪說，這名家長與案18051的大同區耳鼻喉科足跡重疊，今天採檢陽性確診，這名家長的孩子今天有到校，回家後被通知居家隔離，已進行採檢，結果還沒出爐，同一層的其他班級及課後輔導有併班的學生明天將擴大採撿，大約400多人。（編輯：唐聲揚）1110120

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