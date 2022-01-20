國家音樂廳內春水堂有確診足跡 21日全棟關閉清消

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）兩廳院今天表示，有確診者17日下午在台北國家音樂廳地面樓春水堂用餐，為維護公共區域安全，國家音樂廳21日將閉館一天，並進行全棟清消作業，22日恢復營運。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，國家兩廳院藝術總監劉怡汝接受中央社專訪時表示，今天下午5時左右接到中央流行疫情指揮中心通知，有確診者於17日下午4時至6時在國家音樂廳地面樓春水堂用餐，為維護公共區域安全，國家音樂廳今晚已展開清消，21日閉館一天，進行全面消毒。

劉怡汝表示，目前確定確診者在春水堂用餐後離去，國家戲劇院維持正常營運。春水堂則從1月21日到23日暫停營業3天，1月24日恢復營業。

目前國家音樂廳到1月26日前都沒有演出，暫無異動情形。（編輯：張雅淨）1110120