京站高端接種站打氣旺 北市聯醫：21日提早半小時發號碼牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北京站高端疫苗接種站20日起試營運，北市聯醫表示，打氣較預期的120劑量能暢旺，會在能力範圍內提供最多民眾服務。中央社記者陳怡璇攝 111年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北20日電）台北京站高端疫苗接種站今天起試營運，北市聯醫表示，打氣較預期的120劑量能暢旺，會在能力範圍內提供最多民眾服務，明天將提早在下午1時30分開始發放號碼牌。

台北市立聯合醫院今天起以試營運方式在京站百貨1樓、捷運Y3出口處設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗接種站，原預計提供120劑量能供民眾隨到隨打，但吸引大批民眾排隊等候。

北市聯醫中興院區醫務長吳岱穎接受媒體聯訪表示，基於為民服務的精神，會在能力範圍內提供最大量能，今天發現現場有排隊人潮，便緊急調度雙倍人力支援，目前只要有拿到號碼牌的民眾都打得到，明天量能則按照今天狀況做滾動式修正。

吳岱穎指出，京站接種站的服務時間是從下午2時到5時，明天將提早到下午1時30分開始發號碼牌，量能差不多時就會讓民眾知道，避免排隊久候卻打不到。

台北市副市長蔡炳坤說，京站接種站看起來打氣踴躍，原本預定只有120劑量能，但號碼牌已經發到200多號，接種第1、2、3劑的都有，還有桃園來的民眾。

蔡炳坤表示，將多準備一點疫苗，這兩天看起來有機會替4、500人接種，會再適時調配量能因應民眾需求，另外台北榮總加開的週末特別門診還可預約，歡迎民眾利用。（編輯：李亨山）1110120