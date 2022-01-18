北市高端疫苗需求增 第20期預約提供7200劑量能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市副市長蔡炳坤今天指出，國內COVID-19疫情升溫帶動疫苗打氣，北市民眾近期對高端疫苗需求微增，中央第20期疫苗預約北市提供7200劑高端量能，若不足醫院將加開特別門診。

第20期1922的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台今天上午10時起分3階段開放，提供在去年11月7日前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的滿18歲民眾預約。

蔡炳坤今天接受媒體電訪表示，台北市醫院一直都有開設高端疫苗特別門診供預約與現場掛號，但因接種需求不多，所以開設的量能相對較少。

蔡炳坤指出，因應第3劑疫苗間隔縮短至12週，台北市疫苗預約系統8日重啟，觀察到民眾需求微增，隨即適時因應需求，提供民眾接種選擇。

蔡炳坤表示，北市10日到15日共2855人接種高端疫苗、17日到22日提供3560劑高端量能，北市24日到28日將提供7200劑高端量能供第20期1922疫苗預約平台，如仍有需求，還會請各醫院加開門診預約與現場掛號。

中央流行疫情指揮中心日前宣布疫苗第3劑間隔縮短至12週，並重啟第19期1922疫苗預約平台，但台北市因提早開放預約，導致無法提供量能，引發爭議。

此外，日前有許多民眾反映，台北市內接種點少，想打高端疫苗卻預約不到。中央流行疫情指揮中心回應，高端疫苗量充足，會聯繫北市盼多開施打點。（編輯：戴光育）1110118