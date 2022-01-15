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台北新北難預約高端疫苗 指揮中心盼多開施打點

2022/1/15 15:48（1/15 16:44 更新）
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民眾反映北市內難預約高端疫苗、新北也只有板橋可以打，中央流行疫情指揮中心15日說，會聯繫北市等盼多開施打點。（中央社檔案照片）
民眾反映北市內難預約高端疫苗、新北也只有板橋可以打，中央流行疫情指揮中心15日說，會聯繫北市等盼多開施打點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北15日電）民眾預約第3劑COVID-19疫苗，有許多人反映台北市內難預約高端疫苗、新北也只有板橋可以打高端，中央流行疫情指揮中心今天說，高端疫苗量充足，會聯繫北市等盼多開施打點。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心日前宣布所有18歲以上完整接種2劑疫苗的民眾都應施打第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週，台北市COVID-19疫苗預約系統及1922疫苗預約平台也都重啟讓民眾預約。

不過，有許多民眾反映，想打高端疫苗卻預約不到，包含台北市市區內接種點少、新北也只有板橋區可以預約打高端。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天對此表示，指揮中心也接獲許多民眾反映想打高端疫苗但預約不到，但高端疫苗量絕對足夠。

陳時中說，今天下午或明天會趕快與北市等單位聯繫討論，如果是供給的量不夠，會盡快配給下去，如果是開放點不夠，就會請他們多開幾個點，讓民眾有多樣的選擇。（編輯：陳政偉）1110115

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