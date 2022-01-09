更多編輯台推薦新聞：
二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈
生活

二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓
國際

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
國產疫苗
新聞專題
國產疫苗2/300

高端：提供第3劑另一選擇 降低副作用發生機率

2022/1/9 18:42（1/9 21:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
對於疫苗三期臨床試驗解盲前就作為追加劑，高端表示，可提供另一種選擇以降低副作用發生的機率，同時也可以將抗體濃度拉升上來。（中央社檔案照片）
對於疫苗三期臨床試驗解盲前就作為追加劑，高端表示，可提供另一種選擇以降低副作用發生的機率，同時也可以將抗體濃度拉升上來。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北9日電）高端COVID-19疫苗未完成三期臨床試驗，也未發表追加劑效益，就作為追加劑，有專家認為從科學角度看「很尷尬」，高端回應表示，可提供另一種選擇以降低副作用發生的機率，同時也可以將抗體濃度拉升上來。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，前2劑接種莫德納（Moderna）、高端或BNT疫苗的民眾，第3劑可自選mRNA疫苗（半劑量莫德納、全劑量BNT）或次單位蛋白疫苗（全劑量高端）、AZ疫苗，但前2劑接種AZ疫苗者，第3劑不建議再打AZ疫苗。

高端疫苗執行副總經理李思賢表示，關於高端疫苗當混打追加劑或加強劑疫苗，指揮中心是根據我國預防接種諮詢委員會（ACIP）在回顧實證數據、以及科學學理推估後所做的建議。所引用的實證資料，包含高端一期延伸的第三針試驗、台大執行的莫德納高端混打試驗、長庚執行AZ高端混打試驗、部桃執行AZ高端第三針混打試驗。部分資料皆已經公開於網路專業學術期刊平台。

李思賢說，以次單位蛋白疫苗當混搭重要的原因是，當第一、二針施打其他平台疫苗已經有產生副作用者，可提供另一種選擇以降低該副作用發生的機率，同時也可以將抗體濃度拉升上來。

李思賢指出，以高端作為打兩針AZ疫苗的第三劑（追加劑）施打，安全 耐受性極為優異，且在用以評估免疫生成性的數據上，以高端疫苗作為第三劑追加免疫一個月後，數值比兩劑AZ疫苗施打3個月後高出14倍，同時也比兩劑AZ疫苗接種後的抗體高峰期高出5倍。

另外，高端去年底獲得國際組織流行病預防創新聯盟（CEPI）補助230萬美元，在台執行第3劑混打試驗，預計1月開始收案。（編輯：蘇志宗）1110109

延伸閱讀
COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看1922疫苗預約平台將重啟 陳時中：庫存夠、打不到來找我二級警戒維持至1/24 運動、唱歌、拍照恢復戴口罩台日洽談疫苗認證 陳時中：因檢疫規定小卡關20歲以上接種高端疫苗 台東開放23間院所蘆洲男接種高端疫苗後猝死 相驗疑毒物過量心肺衰竭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀