疫苗獲泰國旅遊通行認可 高端：還有其他國家要資料審查

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）泰國政府10日宣布，將台灣國產的高端疫苗（Medigen）列入邊境管制的旅遊可入境或入境免隔離認可名單，成為第5個認可高端COVID-19疫苗的國家；高端表示，陸續有國家要資料進行審查，也感謝泰國的認可。

高端表示，在旅遊認證部分，全球多數國家並沒有正面表列清單，各國邊境的管制政策也存在不少差異，有一些國家的確有來要資料，但後續進度也無法一一掌握，目前有正面表列，接受接種高端疫苗者可入境或入境免隔離的國家，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯及新增的泰國，總共5國。

高端指出，現階段最重要的目標還是世界衛生組織（WHO）認可及緊急使用授權（EUA）申請，團結疫苗試驗（STV）在去年12月底收案已超過萬名受試者，目前持續進行中，預估總收案數為4萬人，期間只要達到150個確診個案即達解盲標準。

至於澳洲的部分，澳洲藥物管理局（TGA）於2021年11月22日公告，決定授予高端COVID-19疫苗「審查資格認定」（provisional determination）。這部分為申請EUA許可前的關鍵步驟，並非旅遊認證的審查。

高端表示，高端是繼AZ、輝瑞、莫德納、嬌生及Novavax後，第6個取得TGA審查資格認定的COVID-19疫苗。

高端2021年12月營收新台幣2.86億元，月減75.26%，年增8437%，累計全年營收32.8億元，年增28415%。（編輯：楊凱翔）1110111