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泰國認可高端 外交部：續爭取國產疫苗獲國際認證

2022/1/11 13:31
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（中央社記者鍾佑貞台北11日電）泰國公告接種高端疫苗的旅客，入境可縮短隔離時間。外交部今天表示，將持續與各國溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，爭取國產疫苗取得廣泛的國際認證，促進國人赴海外商旅的權益及便利。

泰國外交部領務資訊網站中Thailand Pass頁面10日將高端疫苗納入泰國核准的疫苗清單中。外交部發言人歐江安上午在線上例行記者會中指出，外交部及駐泰國代表處與泰國外交部等相關單位聯繫，已確認相關資訊。

歐江安表示，目前完整接種泰國政府認可疫苗的國際旅客，入境泰國可縮短隔離時間至7天，也可以透過普吉沙盒計畫（Phuket SandBox）前往普吉地區，入境接受核酸檢測（PCR）結果呈陰性，就可以在沙盒計畫區域內自由行動，並於7天後前往泰國其他府區。

她說，泰國政府10日採認高端疫苗後，接種高端疫苗者也適用這樣的入境措施。

歐江安指出，為遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株Omicron擴散，泰國政府原針對來自台灣等63國完整接種疫苗旅客入境免隔離（Test & Go）措施，已於去年12月22日暫停實施。有意前往泰國者，事先了解相關規定，以免影響自身權益。

目前為止，接受接種高端疫苗者入境或入境免隔離的國家，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯及新增的泰國。（編輯：楊凱翔）1110111

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