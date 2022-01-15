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COVID-19疫苗3/300

蔡英文賴清德打第3劑高端疫苗比讚 鼓勵民眾接種[影]

2022/1/15 07:52（1/15 09:01 更新）
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總統蔡英文（前中）15日一早前往台大醫學院體育館，完成接種第3劑高端疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
總統蔡英文（前中）15日一早前往台大醫學院體育館，完成接種第3劑高端疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天上午在台大醫學院體育館接種第3劑高端疫苗；兩人都對高端疫苗展現信心，比出讚的手勢；被問到打完疫苗是否出訪宏都拉斯，賴清德微笑以對，未作回應。

總統蔡英文與副總統賴清德分別於上午7時30分及7時50分至預約地點台大醫學院體育館完成接種第3劑高端疫苗，進入疫苗施打處時兩人都選擇穿著短袖方便接種。

台大醫院護理部督導長溫慧敏為總統、副總統接種疫苗，兩人並以手勢比讚，展現對國產高端疫苗的信心，鼓勵民眾施打疫苗。

總統上午7時30分左右抵達台大醫學院體育館，由護理人員替蔡英文量測耳溫、並填寫相關資料，接著由醫師問診。疫苗施打前，護理師展示全新高端疫苗包裝，施打疫苗後，總統輕鬆地說，「這樣就結束了？」隨後秀出小黃卡，證明已接種第3劑高端疫苗。

在現場採訪的媒體問總統對高端疫苗有沒有信心，總統比出讚的手勢，至於打完疫苗後肚子會不會餓，總統笑著說，「已經先吃飽了。」

副總統賴清德上午7時50分抵達台大醫學院體育館，穿著短袖polo衫，神情相當輕鬆，護理人員協助測量體溫、填寫資料、醫師問診後，護理師比照為總統接種時展示全新高端疫苗包裝，隨即為副總統完成疫苗施打，賴清德也比出讚的手勢，並秀出小黃卡。

媒體詢問打完疫苗是否要出訪宏都拉斯，副總統微笑未予回應；對於打完疫苗的感覺，他笑著表示，「很好。」

總統府表示，總統與副總統先後抵達現場，持健保卡完成報到後，續依動線規劃量測體溫、接受醫師問診及簽署接種同意書。總統與副總統完成疫苗接種後離開，由醫療團隊後續掌握身體狀況。

陪同者包括台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢及民進黨立委邱泰源等人。（編輯：郭無患）1110115

總統蔡英文（前中）15日上午在台大醫學院體育館接種第3劑高端疫苗，施打疫苗後向護理人員比讚致意。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
總統蔡英文（前中）15日上午在台大醫學院體育館接種第3劑高端疫苗，施打疫苗後向護理人員比讚致意。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
總統蔡英文（中）15日一早到台大醫學院體育館完成接種第3劑高端疫苗，秀出疫苗接種紀錄卡。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
總統蔡英文（中）15日一早到台大醫學院體育館完成接種第3劑高端疫苗，秀出疫苗接種紀錄卡。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
副總統賴清德（前中）15日一早前往台大醫學院體育館，依照相關流程接種第3劑高端疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
副總統賴清德（前中）15日一早前往台大醫學院體育館，依照相關流程接種第3劑高端疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
副總統賴清德（前左3）15日一早前往台大醫學院體育館施打第3劑高端疫苗，完成疫苗接種後，賴副總統秀出疫苗接種紀錄卡。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
副總統賴清德（前左3）15日一早前往台大醫學院體育館施打第3劑高端疫苗，完成疫苗接種後，賴副總統秀出疫苗接種紀錄卡。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
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