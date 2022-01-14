1922疫苗預約平台15日上午10時開放 分流時間、注意事項一次看

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（中央社網站14日電）COVID-19疫苗第3劑施打，指揮中心將於15日上午重新開放1922公費疫苗預約平台，並採不同年齡分流預約，中央社整理相關注意事項如下：

●符合接種對象

2021年10月31日前已完整接種2劑疫苗，且間隔滿12週，滿18歲（2004年1月23日當日或之前出生）的民眾。

●資格查詢時間

1月14日下午2時起可至預約平台查詢預約資格，不再另發送預約提醒簡訊。

●疫苗施打時間

1月17日至1月23日

●分流開放預約

65歲以上：1月15日上午10時

50歲至64歲：1月15日中午12時

18歲至49歲：1月15日下午2時

●預約截止時間

1月16日中午12時

（指揮中心提供）

●沒預約成功怎麼辦？

1.可於下週下一期平台開放時再行預約。

2.可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）至各地合約醫療院所或衛生所預約，或前往隨到隨打接種站接種。

●第1、2劑還沒打怎麼辦？

可持小黃卡至各地合約醫療院所或衛生所預約，或前往隨到隨打接種站接種。

●其他注意事項

1.接種前應備妥小黃卡及健保卡，並接受醫生評估。

2.18歲至20歲民眾如自行前往接種，要帶家長簽具的意願同意書；若由家長陪同前往，本人與家長要在現場共同簽署意願同意書。（編輯：林廷軍）1110114