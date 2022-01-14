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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

1922平台15日開放預約第3劑 733萬人符資格

2022/1/14 14:56（1/14 15:35 更新）
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1922疫苗預約平台14日開放查詢第3劑接種資格，預計17日起開打，約733萬人符合資格。（中央社檔案照片）
1922疫苗預約平台14日開放查詢第3劑接種資格，預計17日起開打，約733萬人符合資格。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會說，1922疫苗預約平台今天下午2時起開放第3劑接種資格查詢，明天上午10時起預約，17日起開打，約733萬人符合資格。

指揮中心發言人莊人祥說，接種間隔未滿12週或未滿18歲民眾，查詢時會顯示不符資格；明、後天完成預約者將於17日到23日施打，預約成功後不會有提醒簡訊，呼籲預約成功者妥善保留預約資訊，於約定時間前往院所接種。

此外，陳時中表示，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種30萬5434劑，第1劑疫苗涵蓋率80.55％、第2劑71.77％、基礎加強劑0.23％、第3劑4.56％，目前第3劑已超過100萬人接種。（編輯：李明宗）1110114

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