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1922預約平台重啟 總統：打疫苗團結防疫過好年

2022/1/15 09:57（1/15 10:21 更新）
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總統蔡英文（中）15日一早到台大醫學院體育館完成接種第3劑高端疫苗，秀出疫苗接種紀錄卡。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
總統蔡英文（中）15日一早到台大醫學院體育館完成接種第3劑高端疫苗，秀出疫苗接種紀錄卡。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天施打第三劑高端疫苗，總統表示，1922疫苗預約平台今天上午10時重啟，呼籲民眾盡早預約做安排。繼續做好防疫措施，打疫苗團結防疫，大家也能安心過好年。

總統、副總統上午先後到台大醫學院體育館接種第三劑高端疫苗。總統在臉書發文表示，近來，國際疫情相當嚴峻，國內疫情也出現變化，台灣不只要謹慎落實防疫，也要盡快接種三劑疫苗，全力守住疫情防線。

總統說，今天接種第三劑高端疫苗，過程很順利、也不會痛。非常感謝台大醫院醫護團隊以及所有醫護人員的辛苦，希望大家多給第一線防疫人員支持和鼓勵。

她表示，大家要接種疫苗，除了向醫療院所預約，中央的1922疫苗預約平台，也在今天重啟，大家都可以善加利用，盡早預約做安排。繼續做好防疫措施，打疫苗團結防疫，大家也能安心過好年。

副總統賴清德上午在臉書發文表示，早上，在台大醫學院體育館，施打第三劑國產高端疫苗，感謝現場及所有堅守崗位的醫護人員。1922疫苗預約平台在今天上午10點重啟，依年齡分流預約接種，請大家盡速預約施打疫苗。

副總統表示，病毒不斷變異，抗疫不能鬆懈，但也不必過度恐慌，只要配合政府並落實個人防疫、完整接種疫苗，一定能團結守住疫情。（編輯：郭無患）1110115

副總統賴清德（前中）15日一早前往台大醫學院體育館，依照相關流程接種第3劑高端疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
副總統賴清德（前中）15日一早前往台大醫學院體育館，依照相關流程接種第3劑高端疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年1月15日
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