傳雙北難預約 高端：疫苗庫存夠

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（中央社記者張建中新竹15日電）媒體報導許多民眾反映台北市難預約高端疫苗，高端疫苗執行副總經理李思賢表示，高端疫苗庫存足夠，希望想打高端疫苗的民眾都可以方便的打到，不要被視為次等公民。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心日前宣布所有18歲以上、完整接種2劑疫苗的民眾都應施打第3劑疫苗，並將間隔縮短至12週，台北市COVID-19疫苗預約系統、以及1922疫苗預約平台也都重啟讓民眾預約。

有許多民眾反映，想打高端疫苗卻預約不到，包含台北市市區內接種點少，新北也只有板橋區可以預約施打。疫情指揮中心指揮官陳時中今天對此表示，高端疫苗量絕對足夠，會趕快與北市等單位聯繫討論，會請他們多開幾個點。

李思賢今天接受中央社記者訪問時說，疾管署的高端疫苗庫存量足夠，台北市想打高端疫苗的民眾難預約到，主要是卡在各縣市的衛生單位，這種情況對防疫不利。

李思賢表示，想打高端疫苗的民眾沒有錯，希望不要被視為次等公民，可以方便地施打到。

總統蔡英文與副總統賴清德上午在台大醫學院體育館接種第3劑高端疫苗，李思賢說，謝謝總統與副總統對國產疫苗的支持。（編輯：趙蔚蘭）1110115