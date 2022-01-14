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COVID-19疫苗2/300

鼓勵接種疫苗 蔡英文賴清德15日赴台大打第3劑高端

2022/1/14 18:37（1/14 18:53 更新）
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總統蔡英文與副總統賴清德將15日將至台大醫學院體育館接種第3劑高端疫苗。圖為去年蔡總統接種第2劑高端。（中央社檔案照片）
總統蔡英文與副總統賴清德將15日將至台大醫學院體育館接種第3劑高端疫苗。圖為去年蔡總統接種第2劑高端。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統府今天表示，總統蔡英文與副總統賴清德將分別於明天（15日）上午7時30分及7時50分至預約地點「台大醫學院體育館」接種第三劑高端疫苗。

總統府發言人張惇涵晚間表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對當天接種疫苗的其他民眾影響，蔡總統將於明天上午7時30分、賴副總統於7時50分至現場。比照過去接種兩劑，依照相關流程進行，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況，總統與副總統也將於臉書直播。

張惇涵指出，相關媒體規劃也比照總統、副總統接種前兩劑疫苗。總統府委由SNG聯誼會協調1家值月台進行供訊；另基於防疫考量，非值月台的媒體朋友，將安排於體育館2樓拍攝，煩請媒體朋友依照採訪通知的規劃進行。（編輯：蘇志宗）1110114

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