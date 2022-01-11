陳時中：7國承認高端疫苗 第1季還有莫德納要來

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北11日電）桃機群聚疫情延燒，促使第3劑COVID-19疫苗接種加速進行，指揮中心指揮官陳時中今天表示，現有7國承認高端疫苗，預計第1季有新一批莫德納疫苗抵台，近期也將討論國外開放5-12歲兒童接種疫苗狀況與疫情變化。

媒體報導，泰國政府10日宣布，將台灣國產的高端疫苗（Medigen）列入邊境管制的旅遊可入境或入境免隔離認可名單，成為第5個認可高端COVID-19疫苗的國家。

但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，實際上，目前認可高端疫苗作為入境疫苗的國家共7國，包括貝里斯、帛琉、紐西蘭、印尼、泰國、索馬利蘭，愛沙尼亞則是只要有國家承認的疫苗則都承認。

第3劑疫苗持續接種，有媒體詢問，台灣今年購買2000萬劑莫德納疫苗何時到貨。陳時中說，預計第1季就會有新一批莫德納疫苗抵台。

國內COVID-19疫情擴大，確診個案中有許多無法打疫苗的未滿12歲孩童，病情狀況也引發關注。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前確診孩童大多是咳嗽、流鼻水、發燒等類似感冒的症狀，也有少數無症狀，到目前為止都還沒有中重度以上病症。

隨國際間陸續開放5歲至11歲孩童接種特定廠牌疫苗，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，近期會提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議中討論，一併考慮國內疫情與此年齡層施打疫苗後的狀況。

根據指揮中心統計，昨天全台接種15萬1627劑COVID-19疫苗，第1劑涵蓋率80.83％、第2劑71.17％、基礎加強劑0.10％、追加劑1.91％。（編輯：陳清芳０1110111