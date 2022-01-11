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默沙東口服藥通過EUA 預計採購1萬份春節後抵台

2022/1/11 20:07（1/11 20:29 更新）
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衛福部食藥署11日證實，默沙東口服抗病毒藥物已通過緊急使用授權（EUA）審查。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北11日電）本土COVID-19疫情升溫，衛福部食藥署今天證實，默沙東口服抗病毒藥物已通過緊急使用授權（EUA）審查；指揮中心也表示，預計採購1萬份以內，春節後分批抵台。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，Omicron變異株肆虐，國內也出現Omicron本土群聚疫情，口服抗病毒藥物採購進度備受矚目。

衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天接受媒體電話聯訪證實，1月8日已召開會議，審查通過默沙東口服藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的緊急使用授權。

吳秀梅表示，雖然默沙東口服藥已通過EUA審查，但還需要幾天行政程序時間，才算是真正通過審查。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥接受媒體電話聯訪表示，預計採購1萬份以內的默沙東口服藥，確定於春節後分批抵台。

至於默沙東口服藥分配使用方法，莊人祥表示，預計會給予高風險的輕症患者使用，避免後續演變成重症，但詳細使用指引仍待專家開會討論。（編輯：張雅淨）1110111

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