Omicron來襲迎來第3劑需求 高端強勢亮燈漲停

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）Omicron來襲疫情升溫，除檢測試劑需求大增，也掀起民眾搶打第三劑疫苗風潮，帶動高端疫苗今天開高後攻上漲停價283.5元，快篩試劑大廠泰博漲幅逼近半根停板。

第三劑疫苗預約熱烈，激勵高端今天股價開高震盪走高攻上283.5元亮燈漲停，漲停及市價買盤高掛1539張，帶動母公司基亞漲幅也有6.5%；緊急調整產能因應需求的泰博今天盤中表現也有近5%的漲幅。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，指揮中心日前宣布所有18歲以上、完整接種2劑疫苗的民眾都應施打第3劑疫苗，並將間隔縮短至12週，台北市COVID-19疫苗預約系統、以及1922疫苗預約平台也都重啟讓民眾預約。

有許多民眾反映，想打高端疫苗卻預約不到，包含台北市市區內接種點少，新北也只有板橋區可以預約施打。高端表示庫存足夠，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日也表示，高端疫苗量絕對足夠，會趕快與北市等單位聯繫討論，會請他們多開幾個點。

連日來在桃群聚疫情擴散下，雖然防疫相關概念股近期表現出現分岐，以清潔用品的毛寶表現較穩定，口罩等則是有漲有跌，高端疫苗今日則成為盤面強勢股。

台灣最大的COVID-19抗原快篩試劑製造商泰博科技表示，近期全球因COVID-19變異株Omicron導致全球確診人數激增，國內外對抗原快篩試劑需求大量增加，已彈性調整產能及人力配置，因應急單需求。每月單班試劑產能可達400萬劑，足供國內需求無虞。（編輯：郭無患）1110117