北榮設疫苗週末門診 23日千劑高端還可預約

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（中央社記者江慧珺台北22日電）本土疫情持續升溫，台北榮總本週末加開第3劑疫苗門診，將提供莫德納、BNT與高端疫苗共1萬劑，其中明天接種的高端疫苗，尚有1000多劑名額，今天下午5時截止可把握機會預約。

台北榮民總醫院於過年前的最後週末假期，加開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑接種特別門診，今天上午接種莫德納（Moderna）疫苗，下午接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，明天全日接種高端疫苗。

北榮統計，截至21日下午5時，1月22、23日預約總人數共5865人，包括外國人86人、初診1592人，複診者平均年齡50.4歲，預約率達6成。

北榮指出，今天上午莫德納疫苗1000人已額滿，下午BNT預計接種4000人，已預約1413人；明天高端疫苗預計接種5000人，目前已預約3477人。

北榮院長陳威明今天接受媒體聯訪表示，明天接種的高端疫苗尚有1000多個名額，而預約至今天下午5時止，呼籲有需求的民眾儘速預約。

陳威明說，因應本次萬人施打，北榮每天動員250名人力，分11線報到，9線醫師看診，36線護理人員施打。

北榮表示，本次疫苗週末門診採醫院網路預約掛號，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號；為避免民眾久候，會以手機簡訊機動通知，提醒民眾準時、提早或晚點至醫院接種。（編輯：張芷瑄）1110122