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蔡炳坤：北市高端本週有3560劑 5醫院可現場掛號

2022/1/17 13:27
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（中央社記者陳怡璇台北17日電）民眾抱怨在北市打不到高端疫苗，北市副市長蔡炳坤今天表示，本週準備3560劑分布在各醫院，其中有5家可現場掛號；配合中央第20期疫苗預約，北市也會開高端量能。

台北市副市長蔡炳坤上午至市政府1樓大廳，視察台北市新設7疫苗接種站工作狀況，被問及北市疫苗量能及民眾反映打不到高端疫苗等議題。

蔡炳坤指出，這週第19期預計要打20萬人的疫苗只是預約數量，各大醫院的特別門診還有2萬1459劑，包含預約跟現場掛號，莫德納、BNT、高端、AZ等4種疫苗都有。

蔡炳坤說，在比例方面約為莫德納57%、 BNT 21% 、高端17%、 AZ 6%。

對於外界反映台北市打不到高端疫苗，蔡炳坤指出，這週高端有3560劑，長庚、北醫、仁愛、台大、中興 、仁濟、萬芳、忠孝、三總、北榮、中心、景美醫院都打得到。

蔡炳坤表示，其中仁愛、中興、萬芳、中心、景美可以現場掛號，歡迎民眾至衛生局網站查詢；而北市也會配合下週中央第20期疫苗預約，今天就會把高端量能開設好並報給中央。（編輯：李亨山）1110117

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