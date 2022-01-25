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高端申請次世代廣效疫苗人體試驗 因應COVID-19免疫脫逃

2022/1/25 18:38（1/25 19:49 更新）
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高端疫苗25日表示，經過多項測試，去年底篩選出以高度免疫脫逃的Beta株為基礎次世代候選疫苗。（中央社檔案照片）
高端疫苗25日表示，經過多項測試，去年底篩選出以高度免疫脫逃的Beta株為基礎次世代候選疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北25日電）高端疫苗今天表示，經過多項測試，去年底篩選出以高度免疫脫逃的Beta株為基礎的次世代候選疫苗，並於今天向衛福部食藥署申請人體試驗，展開對Beta株次世代廣效性疫苗的後續研究。

高端今天發布新聞稿表示，鑑於國際間不斷出現COVID-19病毒變異株，開發廣效疫苗成為防疫重點之一。經過多項測試，篩選出以高度免疫脫逃的Beta株為基礎的次世代候選疫苗。依據相關不同動物試驗結果，證實以這項次世代疫苗作為追加劑，可有效中和Alpha、Beta、Gamma、Delta及Omicron等高關注變異株，展現廣效對抗不同病毒突變的潛力。

高端表示，美國專家日前指出，全球疫苗覆蓋度僅52.5%，在低於群體免疫目標7成狀況下，未來新冠病毒將持續出現新種變異；隨著病毒變種數量增加，研發廣效性疫苗是對抗變種病毒的解決方案之一。

為了因應未來可能出現傳染性更高、致病性更強的變異株，高端選擇使用高傳染力、免疫脫逃程度較高，且引發南非大流行的Beta株建立疫苗抗原，目標是開發出可對抗不同變異株的次世代廣效疫苗。

根據高端的概念性驗證（Proof of Concept）倉鼠試驗結果，採用Beta株次世代疫苗進行第三劑追加施打，對Omicron的中和抗體濃度，比起三劑原型株疫苗大幅增加達3.8倍。

試驗數據也發現，施打第三劑Beta株次世代疫苗，可對抗現有不同的高關注變異株，並產生最為廣泛、濃度更優異的抗體中和效果，具有交叉保護力的開發潛力。

此外，高端是以重症率較高的Delta病毒對倉鼠進行攻毒，結果顯示疫苗組完全保護肺部感染，預防疾病效果顯著。

高端指出，高端的次世代廣效疫苗（Beta），已完成製程放大與試驗用疫苗生產；根據國際法規單位對於COVID-19疫苗變更病毒株設計指引，在採用原製程前提下，援引原型株的臨床前藥毒理、安全性等數據，向食藥署申請人體試驗許可，展開對Beta株次世代廣效性疫苗的後續研究。（編輯：林淑媛）1110125

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