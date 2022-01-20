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疫情17/300

確診者曾赴國家音樂廳 尚無案號疫調中

2022/1/20 20:51（1/20 21:23 更新）
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台北市衛生局20日晚間表示，接獲桃園市通知，國家音樂廳有尚未列案號的確診者足跡。圖為國家音樂廳。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北市衛生局20日晚間表示，接獲桃園市通知，國家音樂廳有尚未列案號的確診者足跡。圖為國家音樂廳。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市衛生局今天晚間表示，接獲桃園市通知，統一時代、微風信義及饗饗信義店有確診者發病前7天的足跡；國家音樂廳則有尚無案號的確診者足跡。

台北市衛生局今天晚間表示，接獲桃園市通知，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案18135曾在10日、發病前7天到過統一時代百貨、微風信義及饗饗信義店，詳細足跡正在疫調中。

衛生局指出，已通知統一時代百貨、微風信義及饗饗信義店立即停業清消，可在明天恢復營業。

此外，國家兩廳院透過臉書表示，因應疫情變化及配合政府疫調作業，國家音樂廳明天將閉館1天，進行全棟清消作業。

衛生局表示，此為新確診個案的足跡，目前尚未有案號，個案曾到國家音樂廳內的春水堂消費，正在疫調中。（編輯：張銘坤）1110120

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