桃園2確診個案公共足跡 大眾運輸往返新北桃園

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新北市衛生局20日公布2名桃園市COVID-19個案在新北的公共足跡。（新北市政府提供）

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市衛生局今天公布2名桃園市COVID-19個案在新北的公共足跡，曾往返高鐵桃園站與新北板橋站間、台北捷運板南線西門站與頂埔站間、717公車往返桃園市八德與土城捷運永寧站。

新北市衛生局今天公布2名桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的公共足跡，「案18116」於1月13日、14日上午6時49分從高鐵桃園站至板橋站，轉台北捷運板南線往頂埔站；當天下午6時，循同樣路線返回高鐵桃園站。

「案18116」於1月16日上午7時38分，從高鐵桃園站至板橋站，轉搭北捷板南線往西門站，當天晚間6時30分循原線返回高鐵桃園站。

「案18135」於1月17日上午10時，桃園市八德區義勇街大義里站，搭717公車前往新北土城永寧捷運站。同日下午3時，循同樣路線搭公車返回桃園市八德區。

桃園市長鄭文燦今天在疫情記者會表示，感染源不明的個案（案18135、案18154），是一對居住在八德的母女，有兩名同住家人，相關職場為中小企業，已完成30人採檢、匡列隔離中。（編輯：張銘坤）1110120