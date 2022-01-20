東吳大學擴大採檢出確診者 北市21日續協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

1名桃園市個案曾在東吳大學城中校區上課，台北市政府20日派遣行動篩檢隊協助師生擴大篩檢，約近700人已完成篩檢，其中有1人確診。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北20日電）1名桃園市個案曾在東吳大學城中校區上課，台北市政府今天派遣行動篩檢隊協助師生擴大篩檢，約近700人已完成篩檢，其中有1人確診，明天將再派5台篩檢車前往協助。

東吳大學城中校區16日曾有桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者（案18116）足跡，校方已要求使用同教室的百餘名師生進行自主健康管理。

台北市政府今天責成聯合醫院組成行動篩檢隊，下午4時30分開始到東吳大學城中校區籃球場旁擴大篩檢，因為師生人數眾多，篩檢勤務一直進行到晚間，近700人已完成篩檢。

市府表示，由於東吳大學是發出簡訊通知16日到19日曾出入城中校區的師生返校篩檢，目前難以確認總人數，明天上午9時將再派出5台篩檢車到現場支援篩檢作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市衛生局晚間表示，有1名尚未有案號的確診者曾到國家音樂廳內的春水堂消費；據指出，這名個案因與案18116足跡重疊而在今天採檢確診。

台北市政府發言人陳智菡接受電訪強調，相關採檢結果將在明天下午防疫記者會上公布，醫護人員真的相當辛苦，穿著3級防護衣物要3到4個小時都無法飲水、進食、如廁，但仍堅守崗位，撐到最後真的受不了才交接，希望儘速協助師生採檢，安心返家。（編輯：張銘坤）1110120