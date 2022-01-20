莫德納預約熱門 陳時中：適當分配疫苗量夠

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莫德納疫苗預約狀況踴躍，指揮官陳時中20日說，疫苗只要適當分配，數量足夠，BNT疫苗也是好選擇。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北20日電）1922疫苗預約平台第20輪預約，莫德納疫苗已額滿，指揮中心指揮官陳時中今天說，疫苗只要適當分配，數量足夠，BNT疫苗也是好選擇，下週還有莫德納疫苗到貨。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種達41萬6368人次，截至目前，疫苗人口涵蓋率第1劑80.91%、第2劑72.87%、基礎加強劑接種率0.51%、追加劑接種率11.81%。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上表示，1922疫苗預約平台第20輪的縣市接種量能約119萬劑，現已預約92萬人，預約率77%，本次預約至22日中午12時截止。

莊人祥說，其中莫德納（Moderna）疫苗預約已額滿；輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）預約率69%，尚有22萬劑可預約；高端疫苗預約率62.38%，尚有約3.6萬劑可預約；阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗預約率25.18%，尚有約1.5萬劑可預約。

陳時中說，莫德納疫苗預約狀況佳，但下週還會有疫苗到貨，請大家放心，追加劑也可選擇BNT或高端疫苗。他並強調，目前疫苗供應量只要適當分配，數量足夠。

陳時中說，目前疫苗供給量可讓約490萬人接種追加劑，而符合第3劑疫苗資格者有約763萬人，若有490萬人接種，施打率將達64%。

媒體詢問，在國外接種2劑疫苗者，因接種資料是補登，卻無法順利預約第3劑。陳時中說，若預約第3劑疫苗有困難，可與地方衛生局聯繫協助安排。

媒體提及，媒體人周玉蔻今天早上在廣播節目抱怨預約不到高端疫苗，措辭強烈。陳時中表示，高端疫苗量還很多，只要地方衛生局開放施打點即可，他也笑稱，「改天我約她一起去打好了」。

媒體詢問，民調顯示陳時中是台北市長參選最佳人選，陳時中則回應，目前疫情尚未控制，完全不考慮選舉的事。（編輯：張雅淨）1110120