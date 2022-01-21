入境未赴防疫旅館鬧失聯 居家檢疫者潘茹玉遭罰60萬

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26歲女子潘茹玉19日自杜拜入境後失聯，未入住原應入住的防疫旅館，尋獲後遭罰60萬。圖為桃園機場落地採檢作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）19日入境的26歲女性潘茹玉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫期間失聯，經警方調閱監視器循線追查後尋獲，台北市政府民政局今天表示，春節專案期間加重裁罰新台幣60萬元。

民政局昨天說，潘茹玉自阿拉伯聯合大公國杜拜入境後，沒入住原應入住的防疫旅館，聯繫3次以上未果，通報警政系統協尋，警方循線追查發現潘茹玉已從防疫旅館門口搭友人機車到台北北投區。

民政局區政監督科長郭素蓉上午告訴中央社記者，潘茹玉擅離檢疫處所超過6小時、未滿24小時，依傳染病防治法及衛生福利部春節專案規定加重裁處。

郭素蓉說，潘茹玉非確診者，友人等接觸者無須匡列，潘茹玉已送往集中檢疫所居家檢疫，如果檢疫期間採檢陽性，配合北市府衛生局疫情調查處理。（編輯：李明宗）1110121