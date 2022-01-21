高雄3確診匡列幼兒園跟消防員 111人採檢全陰性

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄市昨天新增一家3口確診COVID-19，市府衛生局疫調針對確診4歲童幼兒園80名接觸者進行PCR採檢，幸全數陰性。另擔任救護勤務消防分隊相關31人經檢驗也全數陰性。

高雄市政府衛生局今天凌晨發布訊息指出，經疫調匡列高雄市確診個案18155（4歲童）的保進松青幼兒園接觸者共計80人，經採檢PCR全數陰性；另擔任緊急救護勤務的相關人員共計31人，經檢驗結果也全數陰性。

高雄市消防局指出，負責載送個案18155就醫的2名五甲分隊隊員昨天上午執行一般緊急救護勤務後，經疫調中心通報曾載運的患者為確診個案，2名隊員因此配合疫調中心進行PCR檢測，結果均為陰性，目前正在防疫旅館隔離中。

消防局表示，局處第一時間依相關應變機制及程序，迅速完成分隊廳舍及救護車清消、釐清接觸對象，並通知實施自主健康管理，另所有接觸對象均已安排完成快篩，後續將持續掌握健康狀況。全隊後續則有29人遭匡列採檢，並進行自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心宣布高雄市一家3口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），個案與桃機案無關，因小孩身體不適就醫採檢確診，父母也相繼被驗出陽性。這是高雄自去年8月13日以來首個確診個案。

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高雄市長陳其邁表示，男童及其父、母（案18155、案18156、案18157）CT值分別為20、11.5、24.28，經抗原採檢結果判斷都是最近才感染的新案；其中男童父母都已接種2劑COVID-19疫苗仍確診。至於個案是否感染Omicron變異株，則尚待檢體定序結果。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，包含孩童就讀的幼兒園，男童父母職場工作接觸者，及孩童就診時接觸的醫護人員、同一診室病患，共匡列採檢362人，並直接由專車送至防疫旅館進行隔離。（編輯：張芷瑄）1110121

（高雄市政府提供）