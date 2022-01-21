高雄群聚增10例本土 感染源疑獅子山籍新光輪船

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市今天新增10名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，均為Omicron變異株，高市府表示，感染源疑似來自獅子山籍新光輪船。

衛生局簡任技正潘炤穎於高雄市防疫記者會上表示，10例新增個案主要分為2族群，一是與新光輪有主要和間接接觸者7人，一是案18156於19日到診所就診時接觸者3人。

潘炤穎說，與新光輪船有關者，包含鐵工公司員工、自用品雜貨商等，是否加強港口安全防護及防疫措施，會再與航港局溝通協調。

潘炤穎說，案18156於15日出現症狀，看診接觸183人檢驗中，但19日看診接觸者已確診3人，傳染性非常強，針對診所管控、患者進出把關要更嚴。

案18155的4歲男童匡列接觸採176人，170人陰性、6人檢驗中。案18156是新光輪群聚指標個案，13日到14日登船維護作業，同時也跟船員或其他作業班、運補人員等接觸，因此衍生322接觸者中，已確認312人陰性、10人陽性。

案18157則匡列266人採檢，目前244人陰性，包括職場及友人均陰性。潘炤穎說，這些源頭應該均來自新光輪，新光輪是外籍商船，國別獅子山，是雜貨船，10日至19日停泊高雄港，上個停泊港口在馬尼拉，下個是濟州島。

潘炤穎說，經新光輪詢問是否有症狀個案，目前說沒有，但從已知確診案，看起來跟新光輪接觸明確，導致工程公司、接駁交通船駕駛等人也感染，新光輪疑似此件傳染源之一，但有待進一步證實。（編輯：黃世雅）1110121

（高雄市政府提供）

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