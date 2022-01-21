更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情5/300

高雄群聚增10例本土 感染源疑獅子山籍新光輪船

2022/1/21 14:58（1/21 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市21日增10人確診，其中7例與高雄港新光輪相關；初步判定為Omicron變異株。圖為高雄港34號碼頭設置快篩站擴大篩檢。中央社記者董俊志攝 111年1月21日
高雄市21日增10人確診，其中7例與高雄港新光輪相關；初步判定為Omicron變異株。圖為高雄港34號碼頭設置快篩站擴大篩檢。中央社記者董俊志攝 111年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市今天新增10名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，均為Omicron變異株，高市府表示，感染源疑似來自獅子山籍新光輪船。

衛生局簡任技正潘炤穎於高雄市防疫記者會上表示，10例新增個案主要分為2族群，一是與新光輪有主要和間接接觸者7人，一是案18156於19日到診所就診時接觸者3人。

潘炤穎說，與新光輪船有關者，包含鐵工公司員工、自用品雜貨商等，是否加強港口安全防護及防疫措施，會再與航港局溝通協調。

潘炤穎說，案18156於15日出現症狀，看診接觸183人檢驗中，但19日看診接觸者已確診3人，傳染性非常強，針對診所管控、患者進出把關要更嚴。

案18155的4歲男童匡列接觸採176人，170人陰性、6人檢驗中。案18156是新光輪群聚指標個案，13日到14日登船維護作業，同時也跟船員或其他作業班、運補人員等接觸，因此衍生322接觸者中，已確認312人陰性、10人陽性。

案18157則匡列266人採檢，目前244人陰性，包括職場及友人均陰性。潘炤穎說，這些源頭應該均來自新光輪，新光輪是外籍商船，國別獅子山，是雜貨船，10日至19日停泊高雄港，上個停泊港口在馬尼拉，下個是濟州島。

潘炤穎說，經新光輪詢問是否有症狀個案，目前說沒有，但從已知確診案，看起來跟新光輪接觸明確，導致工程公司、接駁交通船駕駛等人也感染，新光輪疑似此件傳染源之一，但有待進一步證實。（編輯：黃世雅）1110121

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
高雄市1家3口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經擴大篩檢，21日再新增10人確診染疫，其中包含與高雄港新光輪相關者7例，市府在高雄港34號碼頭設置快篩站，醫護團隊進駐進行PCR擴大篩檢作業。中央社記者董俊志攝 111年1月21日
高雄市1家3口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經擴大篩檢，21日再新增10人確診染疫，其中包含與高雄港新光輪相關者7例，市府在高雄港34號碼頭設置快篩站，醫護團隊進駐進行PCR擴大篩檢作業。中央社記者董俊志攝 111年1月21日
延伸閱讀
1/21增23本土高雄相關達10例 境外移入45例高雄港員工修外籍船染疫 職場、診所接觸者10確診國內疫苗護照21日啟用 打2劑才可進八大行業消費 餐飲業不強制要求第3劑民眾怎麼選？台大醫院公布最熱門疫苗組合
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀