第3劑民眾怎麼選？台大醫院公布最熱門疫苗組合

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台大醫院公布最新數據，追加劑以莫德納疫苗最受青睞，有77.6%的人選擇；除AZ疫苗外，打2劑莫德納、BNT或高端疫苗者，第3劑選同廠牌疫苗的人比例最高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北21日電）第3劑追加劑持續施打，台大醫院公布最新數據，追加劑以莫德納疫苗最受青睞，有77.6%的人選擇；除AZ疫苗外，打2劑莫德納、BNT或高端疫苗者，第3劑選同廠牌疫苗的人比例最高。

台大醫院今天舉辦「您打滿了沒！台大醫院守護全民健康COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打超過30萬人次記者會」，邀請台大醫院疫苗接種站自去年3月22日COVID-19疫苗開打以來的第30萬人次接種者，並公布疫苗統計數據。

台大醫院副院長高淑芬指出，因應國人施打第3劑的需求，在短短2天內就快速重啟體育館接種站，統計自去年12月13日開打第3劑追加劑，截至今年1月19日已接種3萬2851人。

從第3劑疫苗分析，77.6%選擇莫德納（Moderna），17.7%選擇輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech），4.7%則打高端疫苗。

若再依前2劑的種類，分析國人選擇第3劑的偏好。高淑芬說，前2劑打AZ疫苗者，有75.9%第3劑選莫德納，20%選BNT，4.1%選高端；AZ混打莫德納疫苗者，則有81.3%選莫德納。

有趣的是，高淑芬說，除了AZ疫苗外，2劑若接種同廠牌疫苗，無論是莫德納、BNT或高端疫苗，都出現第3劑也選同廠牌的趨勢。

打2劑莫德納者，高達90.2%續打莫德納；打2劑BNT者，有67%第3劑也選BNT；而打2劑高端疫苗，也有47.6%第3劑續打高端疫苗，包含總統蔡英文與副總統賴清德也在統計內。

至於第3劑疫苗該如何選擇，台大醫院內科部主治醫師謝思民說明，若訴求抗體效價最高，同屬mRNA疫苗的莫德納、BNT疫苗是最佳選擇，且3劑都接種莫德納或BNT疫苗，臨床試驗與實際數據最完整。

但謝思民說，mRNA疫苗副作用通常較大，可能得忍受可能出現腋下淋巴腫痛、肌肉痠痛、發燒等較嚴重的副作用。

謝思民說，如果先前接種mRNA疫苗已經有嚴重不良反應的民眾，或只想取得基本保護力者，不妨選擇次單位蛋白疫苗的高端疫苗，但千萬不要不打疫苗。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，根據以色列的接種經驗顯示，追加第3劑疫苗，可降低9成重症、8成死亡風險；家醫科門診觀察，許多民眾因接種疫苗後不適就醫，多半是時序相關，因焦慮恐慌引起，不須太過緊張。（編輯：陳政偉）1110121