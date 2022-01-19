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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗3/300

莫德納疫苗34.9萬劑被搶光 莊人祥：過年前再開一輪預約

2022/1/19 18:40（1/19 21:13 更新）
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1922平台第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，34.9萬劑莫德納疫苗全數預約完畢，疫情指揮中心發言人莊人祥說，預計農曆年前再開放新一期可預約莫德納。（中央社檔案照片）
1922平台第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，34.9萬劑莫德納疫苗全數預約完畢，疫情指揮中心發言人莊人祥說，預計農曆年前再開放新一期可預約莫德納。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）1922平台第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，34.9萬劑莫德納疫苗全數預約完畢，疫情指揮中心發言人莊人祥建議，民眾可選打BNT、高端，預計農曆年前再開放新一期可預約莫德納。

為加速第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打，中央流行疫情指揮中心昨天開放1922公費疫苗預約平台，各縣市共可提供約118萬劑量能。據指揮中心統計，截至今天下午5時，第20期追加劑已完成預約88萬3609人。

這期莫德納疫苗可提供量能較少，僅34.9萬多劑，以各廠牌預約人數分析，預約莫德納疫苗人數最多，已達34萬9138人，莊人祥今天晚上接受媒體電訪時表示，這期莫德納疫苗已全數預約完畢。

莊人祥說，BNT、莫德納都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，高端疫苗也是不錯選項，如欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一廠牌疫苗接種，以儘速獲得追加保護。

莫德納疫苗打氣旺，許多民眾擔心打不到，指揮中心透露，24日還有一批莫德納疫苗抵台，且強調第21期還會開放施打莫德納，莊人祥表示，預計農曆過年前會開放第21期預約，也就是說若民眾獨鍾莫德納疫苗，最快下週可以預約，預計從2月7日開始施打。

1922預約平台第20期的BNT疫苗預約人數最多，共47萬1834人預約；高端預約人數為5萬8307人位居第3，就連不建議作為追加劑的AZ也有4330人預約。

指揮中心表示，1922預約平台第20期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，若有第1劑或第2劑疫苗接種需求民眾，請持COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站施打。（編輯：陳政偉）1110119

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