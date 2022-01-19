更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情21/300

東吳大學城中校區有確診者足跡 逾百師生自主健康管理

2022/1/19 20:20（1/19 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東吳大學19日證實，城中校區（圖）在16日有校外確診者足跡。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
東吳大學19日證實，城中校區（圖）在16日有校外確診者足跡。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北19日電）東吳大學今天證實，城中校區在16日有校外確診者足跡，雖然當天出現足跡的場地已消毒，但為保險起見，仍建議今天使用該場地的100多名師生自主健康管理。

蘋果新聞網今天報導，有學生透露今天下午到校上課到一半，突然有學校老師進來告知該教室有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，請現場師生回家進行自主健康管理7天，讓他們相當無奈。

東吳大學校方告訴中央社記者，今天傍晚接獲北市衛生局來電告知，1月16日在東吳城中校區有確診者足跡，由於當天是週日，學校將某場地借給校外人士辦活動，當天出席者都是校外人士，初步研判應該跟學校師生沒有直接互動。

東吳大學校方指出，16日當天活動結束後，有1名工友負責進行紫外線殺菌消毒，校方已請該工友到醫院進行PCR檢測，在檢測結果出來前暫勿到校。

東吳大學校方提到，學校課程已於上週結束，這週為彈性上課週，仍有少部分師生在學校活動；在接獲北市衛生局通知後，為保險起見，仍建議今天使用該場地的100多名師生進行自主健康管理。（編輯：陳政偉）1110119

延伸閱讀
莫德納34.9萬劑被搶光 莊人祥：過年前再開一輪預約COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看北市加開高端疫苗接種站 京站榮總可預約新增本土確診多屬桃機相關 羅一鈞：另5起獨立事件未擴散亞東護理師確診無關桃機群聚 指揮中心3方向找感染源
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀