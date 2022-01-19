東吳大學城中校區有確診者足跡 逾百師生自主健康管理

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東吳大學19日證實，城中校區（圖）在16日有校外確診者足跡。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者許秩維台北19日電）東吳大學今天證實，城中校區在16日有校外確診者足跡，雖然當天出現足跡的場地已消毒，但為保險起見，仍建議今天使用該場地的100多名師生自主健康管理。

蘋果新聞網今天報導，有學生透露今天下午到校上課到一半，突然有學校老師進來告知該教室有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，請現場師生回家進行自主健康管理7天，讓他們相當無奈。

東吳大學校方告訴中央社記者，今天傍晚接獲北市衛生局來電告知，1月16日在東吳城中校區有確診者足跡，由於當天是週日，學校將某場地借給校外人士辦活動，當天出席者都是校外人士，初步研判應該跟學校師生沒有直接互動。

東吳大學校方指出，16日當天活動結束後，有1名工友負責進行紫外線殺菌消毒，校方已請該工友到醫院進行PCR檢測，在檢測結果出來前暫勿到校。

東吳大學校方提到，學校課程已於上週結束，這週為彈性上課週，仍有少部分師生在學校活動；在接獲北市衛生局通知後，為保險起見，仍建議今天使用該場地的100多名師生進行自主健康管理。（編輯：陳政偉）1110119