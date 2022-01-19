新增本土確診多屬桃機相關 羅一鈞：另5起獨立事件未擴散

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COVID-19疫情延燒，指揮中心19日說，國內共有6條本土Omicron傳播鏈，但僅桃園機場的疫情仍在發展中，其餘均為獨立事件。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北19日電）COVID-19疫情延燒，指揮中心今天說，國內共有6條本土Omicron傳播鏈，但僅桃園機場的疫情仍在發展中，其餘均為獨立事件，將持續比對完整定序釐清感染源。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，本土確診者幾乎全部感染Omicron變異株。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，根據最新病毒基因定序結果，國內共有6條本土Omicron傳播鏈，範圍遍及桃園機場、防疫計程車司機、機場採檢人員、2家北市聯醫、亞東醫院。

羅一鈞說，今天新增的25例確診個案定序結果，大多都是桃機群聚衍生出來的個案，目前桃機清潔人員、西堤、聯邦銀行到校園的個案都檢出同樣序列的Omicron變異株，也是目前唯一仍在發展當中的傳播鏈。

他指出，另外5起獨立事件，看來都沒有再往外傳播，其中機場防疫計程車司機（案17240）是被搭車確診者傳染；另一名負責唾液採檢區的機場防疫人員（案17928）病毒序列為東南亞病毒株，預計明天就會有完整定序報告。

羅一鈞說，昨天又有一名家住基隆的防疫計程車司機確診（案18020），目前正在將基因定序和曾載過的確診者進行比對，結果明天也會出爐。

在醫院方面，北市聯醫2處院區是彼此獨立的事件，病毒序列都不相同，研判護理師應該是被照顧的確診者傳染；亞東醫院染疫護理師的病毒序列今天也出爐，與前面所有本土疫情都不同，初步研判病毒來自歐美，正在和院內收治的個案進行比對。（編輯：方沛清）1110119

（中央社製圖）