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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗6/300

追加劑接種破1成 陳時中：縝密規劃再與病毒共存

2022/1/19 16:21（1/19 17:46 更新）
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COVID-19本土疫情持續，據指揮中心統計，國內COVID-19疫苗追加劑接種涵蓋率破1成。（中央社檔案照片）
COVID-19本土疫情持續，據指揮中心統計，國內COVID-19疫苗追加劑接種涵蓋率破1成。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北19日電）COVID-19本土疫情持續，據指揮中心統計，國內COVID-19疫苗追加劑接種涵蓋率破1成，達10.13%；疫情指揮中心指揮官陳時中表示，和病毒共存，會縝密規劃再進行。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株於各國迅速傳播，為積極因應病毒變異株對國內防疫造成威脅，中央流行疫情指揮中心建議已完整接種COVID-19疫苗，且間隔滿12週的18歲以上民眾，儘速追加接種第3劑疫苗。

據COVID-19疫苗接種人次統計，1月18日COVID-19疫苗接種38萬4914人次。 截至目前為止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.84%、第2劑72.69%、基礎加強劑接種率0.44%、一般人追加劑接種率10.13%。

國內疫苗追加劑接種率破1成，但有醫師提醒，風險較高的長者族群追加劑接種率須達8成，台灣才有本錢討論與病毒共存。昨天喊出要有心理準備與病毒共存的陳時中今天下午在疫情記者會中表示，以整體狀況分析，長者追加劑達8成有難度，現在各國第3劑大多僅接種3至4成。將縝密規劃，再進行和病毒共存。

第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，尤其莫德納疫苗預約率高達99.64%，莫德納疫苗打氣旺，許多民眾擔心打不到，指揮中心透露，24日還有一批莫德納疫苗抵台，陳時中強調，今年已採購2000多萬劑莫德納疫苗，強調第21期還會開放施打，按檢驗封緘排程，新到貨的疫苗農曆年後可開打。

為增加保障醫療院所防疫強度，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，自2月1日起，全國醫院陪病者，若尚未完整接種，入院採檢由公費改為自費篩檢，且每週仍須定期進行自費篩檢。（編輯：陳政偉）1110119

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