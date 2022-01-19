更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情37/300

新北增一起防疫旅館群聚 案17298經定序改列本土個案

2022/1/19 15:50（1/19 22:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心19日表示，國內再新增一起防疫旅館群聚，並將先前已公布的境外移入案17298改判為本土個案。（圖取自Pixabay圖庫）
指揮中心19日表示，國內再新增一起防疫旅館群聚，並將先前已公布的境外移入案17298改判為本土個案。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北19日電）疫情指揮中心今天公布，日前境外移入個案在新北防疫旅館時相鄰房號有時空關聯，經基因定序結果完全一樣，定調為防疫旅館群聚，將境外移入案17298改判本土個案。

國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，近期頻傳防疫旅館群聚，指揮中心先前查核全台474家防疫旅館，至於空調或設備須改善者，將依修正幅度限期改善。不過，若環境設計原本就不適合做防疫旅宿，就會安排退場。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中公布，國內再新增一起防疫旅館群聚，1月6日已公布的案17298，經衛生單位調查，懷疑旅社有群聚情況，經過調查判定確實為同旅館感染，即起將境外移入案17298改判本土個案。

指揮中心發言人莊人祥會後接受媒體電訪時說明，案17298為一名40多歲本國籍女性，曾完整接種2劑科興疫苗，去年12月28日自中國入境，須於防疫旅館檢疫至1月4日，今年1月1日出現鼻子不舒服症狀，3日開始喉嚨痛，衛生單位安排1月4日採檢陽性，Ct值為14。

由於案17298在防疫旅館鄰房曾入住一名境外移入確診者（案17082），為60多歲美國籍男性，曾接種2劑莫德納疫苗，去年12月28日自美國入境，機場採檢後安排入住防疫旅館，由於採檢結果為陽性，去年12月29日離開旅館。

莊人祥說，由於案17082及案17298在同一家防疫旅館有2天的重疊住宿日期，再加上案17082於去年12月27日在美國期間就有喉嚨痛症狀，衛生單位懷疑有防疫旅館群聚可能性，對2名個案進行病毒基因定序比對，結果基因定序結果完全一樣。

莊人祥說，今天公布新增的防疫旅館群聚發生在新北市，再加上從去年12月中旬迄今，桃園市有1家防疫旅館發生COVID-19群聚感染事件，台北市先後有4起防疫旅館事件，截至目前已累計6起防疫旅館群聚。（編輯：陳政偉）1110119

延伸閱讀
北市防疫旅館男住客突不適 送醫搶救不治確診患者分流15日啟動 輕症送防疫旅館、集中檢疫所莫德納疫苗預約搶手 莊人祥：24日還有一批抵台亞東護理師確診無關桃機群聚 指揮中心3方向找感染源
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀