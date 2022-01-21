高雄增10確診與新光輪船有關 初判染Omicron

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市昨天傳出有1家3口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。市府啟動疫調，經擴大篩檢，今再增10人確診，其中包含新光輪船相關7例；並經定序比對初步判定為Omicron變異株。

高雄市長陳其邁下午召開防疫記者會表示，經篩檢高雄市再增10人確診，其中包含高雄港新光輪相關7例，與3例無直接登上新光輪的個案，3人19日到耳鼻喉科就診，經採檢驗出CT值都在30以上，無症狀。

陳其邁說，幾起個案感染到確診都只有1天時間，顯示潛伏期時間非常短，初步定序經比對初步判定為Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布高雄1家3口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），感染源不明。陳其邁昨天表示，男童父親是在高雄港工作的輪船維修人員，曾登麥拉倫船、新光輪船作業，並於15日出現頭痛、咳嗽等症狀至診所就醫，但診所並未通報篩檢；20日因男童身體不適至高雄長庚醫院就醫，住院時依程序篩檢才查出確診。（編輯：孫承武）1110121

（高雄市政府提供）

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